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XXII летние Олимпийские игры в Москве (1980)

XXII летние Олимпийские игры в Москве (1980) - РИА Новости, 19.07.2025

XXII летние Олимпийские игры в Москве (1980)

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T01:07:00+03:00

2025-07-19T01:07:00+03:00

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олимпийские игры 1980 ( летние олимпийские игры 1980 )

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С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры.Столицей Игр XXII Олимпиады Москва была избрана на 75-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 23 октября 1974 года в Вене (Австрия), победив при голосовании Лос-Анджелес.Впервые в истории Олимпиады для проведения летних игр была выбрана социалистическая страна.В 1975 году был создан Оргкомитет "Олимпиада-80", которому Олимпийский комитет СССР передал права и функции по подготовке и проведению Олимпийских игр. Эмблемой Олимпиады стало стилизованное изображение Спасской башни московского Кремля со звездой в виде устремленных вверх линий, обозначающих спортивные дорожки. В основании башни изображены пять переплетенных олимпийских колец. Символ московских Олимпийских игр – медвежонка Мишу в 1977 году создал советский художник Виктор Чижиков. В силу отсутствия в те годы интернета, граждане обсуждали претендентов в рамках передачи "В мире животных". По итогам телеопроса Миша опередил лося и белку, лебедя и соболя, петуха и зубра, а также фольклорных персонажей – Петрушку, Матрешку и Конька-Горбунка. Эскиз медведя был выбран из сотен вариантов. В сентябре 1977 года он был одобрен комиссией ЦК КПСС. Миша стал первым в истории талисманом Игр, побывавшим в космосе – 15 июня 1978 года он улетел на борт корабля Союз-29 вместе с Владимиром Коваленком и Александром Иванченковым.За время Олимпиады Мишка стал очень популярным. Его изображали на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде.Другим, менее известным талисманом, был тюлень Вигри. Он стал символом соревнований по парусному спорту, которые в рамках Игр-1980 принимал Таллин.Программа соревнований включала 21 олимпийский вид спорта по 203 спортивным дисциплинам (150 – личные соревнования, 53 – командные).По сравнению с предыдущими Играми в Москве дебютировали пять новых дисциплин: ходьба на 50 км, которая вернулась в олимпийскую программу, одна дополнительная весовая категория в тяжелой атлетике (наилегчайший вес), две новых весовых категории в дзюдо, турнир женских сборных в хоккее на траве и регата яхт класса "Звездный" в парусном спорте.Соревнования кроме Москвы проходили еще в четырех городах: в Таллине – парусная регата, в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), Киеве и Минске – групповые турниры футбольных команд.В соответствии с генеральным планом развития Москвы (и других городов, где должны были проходить соревнования) в 1975-1980 годах были построены или реконструированы спортивные и другие сооружения для проведения Игр.Специально к Олимпиаде было сдано в эксплуатацию 78 объектов.В канун Игр в Москве были открыты Дворец спорта "Динамо" на пять тысяч зрителей на улице Лавочкина; гостиница "Спорт" на Ленинском проспекте для проживания 700 спортивных судей; туристский комплекс "Салют" на пересечении двух проспектов – Ленинского и Вернадского. Над малой ареной Лужников появилась крыша, рядом расположился универсальный зал "Дружба". В Крылатском был построен велотрек, а рядом – асфальтобетонная велотрасса. Здесь же – гребной канал и поля для стрельбы из лука. За месяц до мероприятия открылся крупнейший в Европе спорткомплекс "Измайлово" с манежем для тяжелоатлетов. Под одной крышей комплекса ЦСКА на Ленинском проспекте – футбольное поле и легкоатлетический манеж. Параллельно проспекту Мира был построен Олимпийский проспект с бассейном и самым большим в Европе крытым стадионом. Московские Игры ознаменовались политическим бойкотом со стороны ряда стран, протестующих против ввода советских войск в Афганистан. Из 144 стран, входивших в 1980 году в МОК, на Олимпиаду в Москву приехали представители 81 государства.Полностью бойкотировали Игры США, ФРГ, Канада, Япония, Китай. Правительства Великобритании, Италии, Австрии и некоторых других западных стран рекомендовали своим спортсменам не ехать в Москву (но не запрещали). Самой многочисленной командой Западной Европы оказалась сборная Италии. При этом в Москву приехали спортсмены из 24 африканских государств, бойкотировавших в 1976 году Игры в Монреале. Впервые в своей истории в Олимпийских играх участвовали Ангола, Ботсвана, Иордания, Лаос, Мозамбик и Сейшельские острова. Кипр дебютировал на летних Играх (ранее в 1980 году Кипр участвовал в зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде). Под новыми названиями впервые выступили Шри-Ланка (ранее – Цейлон), Бенин (Дагомея) и Зимбабве (Родезия).18 июля 1980 года в Москву прибыла эстафета Олимпийского огня, которая начала свой путь 19 июня в древней Олимпии.19 июля в 16 часов на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Владимира Ленина (ныне – стадион "Лужники") началась торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Открыл Игры XXII Олимпиады генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев.На трибунах присутствовало 102 тысячи зрителей. Прозвучали торжественные звуки праздничной увертюры Дмитрия Шостаковича — музыкальной эмблемы Игр. Затем на арене стадиона появился трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев, который нес факел с олимпийским огнем. Сделав круг по дорожке стадиона, он передал факел известному баскетболисту, олимпийскому чемпиону 1972 года Сергею Белову. Над рядами Восточной трибуны возникла импровизированная дорожка из белоснежных щитов. Белов пробежал по ней, подняв пылающий факел высоко над головой. В чаше вспыхнуло олимпийское пламя. От имени всех участников олимпийскую клятву произнес герой Игр в Монреале гимнаст Николай Андрианов. На телевизионном табло стадиона появились советские космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин. Прямо из космоса они обратились с дружественным приветствием к олимпийцам и пожелали им счастливых стартов. Впервые клятву принесли судьи, от их имени ее зачитал Александр Медведь.В торжественном параде прошли спортсмены. Большинство команд шли под флагами национальных сборных. Над головой спортсменов из 16 команд, приехавших вопреки воле своих правительств, развевался олимпийский флаг. Церемонию открытия Игр сопровождал художественный фон, созданный на Восточной трибуне стадиона 4,5 тысячами специально подготовленных спортсменов. В танцевальных и спортивных сюжетах трехчасовой церемонии открытия участвовало свыше 16 тысяч спортсменов и артистов.В соревнованиях принимали участие 5179 спортсменов (1115 женщин, 4064 мужчины)Всего было разыграно 203 комплекта медалей, наибольшее количество медалей (золотых, серебряных и бронзовых) разыгрывалось в легкой атлетике (114), плавании (78), гребле (75). На московских аренах было установлено 74 олимпийских рекорда и 36 рекордов мира. Несмотря на отсутствие ряда ведущих спортивных держав за 16 дней Игр-80 было установлено 36 мировых, 39 европейских и 74 олимпийских рекорда. Это больше, чем на предыдущих аналогичных соревнованиях в Монреале-76.Общекомандную победу одержали спортсмены СССР, намного опередившие своих соперников: 195 медалей (соответственно 80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых). Вторыми стали олимпийцы ГДР – 126 медалей (47, 37, 42), третьими – Болгарии, завоевавшие 41 медаль (8, 16, 17).Впервые в своей истории выиграли более одной золотой награды бразильцы (оба золота – в парусном спорте). Свое первое в истории золото выиграли спортсмены из Зимбабве. Также свое первое золото с 1928 года выиграли испанцы.Всего олимпийские медали завоевали спортсмены из 36 стран.Главными героями соревнований стали стрелок Александр Мелентьев (установленный им мировой рекорд в стрельбе из пистолета с 50 метров – 581 очко – никто не мог побить более 30 лет), пловец Владимир Сальников (на его счету три золотые медали), гимнаст Александр Дитятин (восемь медалей в восьми видах гимнастической программы, в том числе три золотые), саблисты Виктор Кровопусков и Виктор Сидяк, которые выиграли в Москве свои четвертые золотые олимпийские награды, а также гимнастка Нелли Ким, добавившая к трем медалям высшей пробы Монреаля-76 еще два "золота".Впервые в истории олимпийских соревнований по борьбе победителями стали братья-близнецы – успеха добились 23-летние борцы вольного стиля Анатолий Белоглазов (весовая категория до 52 кг) и Сергей Белоглазов (до 57 кг).3 августа 1980 года состоялось торжественное закрытие XXII летних Олимпийских Игр. Когда погас олимпийский огонь, на "живом экране" возник олимпийский Мишка. Появилась надпись "Доброго пути!", а из глаза медведя покатилась слеза.В самом конце церемонии закрытия гостей и телезрителей ждал сюрприз, который вспоминают до сих пор. На середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные шары, выплыл огромный Миша. Он помахал всем на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом, пока не исчез в небе. Одновременно зазвучала песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва". Во время ее исполнения многие зрители плакали.Игры XXII летней Олимпиады освещали более пяти тысяч журналистов. На соревнованиях работали 1245 судей из 78 государств. Телевизионная аудитория Игр-80 составила 5 миллионов человек – на 1,5 миллиона больше, чем на предыдущих соревнованиях в Монреале.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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