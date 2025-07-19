Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала
Гендиректор Таранченко: сейчас в аэропорту Геленджика не хватает персонала
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Сейчас в открывшемся спустя 3 года аэропорту Геленджика не хватает персонала, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Дефицит сотрудников? Понимаете, сейчас, конечно, есть", - рассказал гендиректор в беседе с агентством.
Как уточнил он РИА Новости, сейчас в аэропорту не хватает сотрудников безопасности и перевозок.
"Как правило, к сезону, у нас есть постоянный штат, есть сезонный штат. Как правило, (персонал - ред.) к сезону набираем в марте-апреле. Обучаем их, чтобы в мае уже мы работали целенаправленно, фиксировали специалистов. Поэтому, по крайней мере, что хотели, мы приняли", - добавил Иван Таранченко.
Персонал, по словам гендиректора авиагавани, не увольняли, а держали укомплектованным и выплачивали ему заработную плату. Сотрудников направляли на помощь в аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга ("Пулково") и Казани. В том числе, как сообщается, персонал снабжали новой техникой, учебой и курсами повышения квалификации.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты.
Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил ранее Мишустин. Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс принял аэропорт Геленджика.