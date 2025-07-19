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Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала - РИА Новости, 19.07.2025
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09:20 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html
Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала
Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала - РИА Новости, 19.07.2025
Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала
Сейчас в открывшемся спустя 3 года аэропорту Геленджика не хватает персонала, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:20:00+03:00
2025-07-19T09:20:00+03:00
геленджик
россия
элиста
михаил мишустин
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Сейчас в открывшемся спустя 3 года аэропорту Геленджика не хватает персонала, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Дефицит сотрудников? Понимаете, сейчас, конечно, есть", - рассказал гендиректор в беседе с агентством. Как уточнил он РИА Новости, сейчас в аэропорту не хватает сотрудников безопасности и перевозок. "Как правило, к сезону, у нас есть постоянный штат, есть сезонный штат. Как правило, (персонал - ред.) к сезону набираем в марте-апреле. Обучаем их, чтобы в мае уже мы работали целенаправленно, фиксировали специалистов. Поэтому, по крайней мере, что хотели, мы приняли", - добавил Иван Таранченко. Персонал, по словам гендиректора авиагавани, не увольняли, а держали укомплектованным и выплачивали ему заработную плату. Сотрудников направляли на помощь в аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга ("Пулково") и Казани. В том числе, как сообщается, персонал снабжали новой техникой, учебой и курсами повышения квалификации. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил ранее Мишустин. Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе. С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс принял аэропорт Геленджика.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html
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геленджик, россия, элиста, михаил мишустин, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Россия, Элиста, Михаил Мишустин, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Гендиректор аэропорта Геленджика сообщил о нехватке персонала

Гендиректор Таранченко: сейчас в аэропорту Геленджика не хватает персонала

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПрибытие первого рейса в аэропорт Геленджика
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Сейчас в открывшемся спустя 3 года аэропорту Геленджика не хватает персонала, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Дефицит сотрудников? Понимаете, сейчас, конечно, есть", - рассказал гендиректор в беседе с агентством.
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Как уточнил он РИА Новости, сейчас в аэропорту не хватает сотрудников безопасности и перевозок.
"Как правило, к сезону, у нас есть постоянный штат, есть сезонный штат. Как правило, (персонал - ред.) к сезону набираем в марте-апреле. Обучаем их, чтобы в мае уже мы работали целенаправленно, фиксировали специалистов. Поэтому, по крайней мере, что хотели, мы приняли", - добавил Иван Таранченко.
Персонал, по словам гендиректора авиагавани, не увольняли, а держали укомплектованным и выплачивали ему заработную плату. Сотрудников направляли на помощь в аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга ("Пулково") и Казани. В том числе, как сообщается, персонал снабжали новой техникой, учебой и курсами повышения квалификации.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты.
Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил ранее Мишустин. Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс принял аэропорт Геленджика.
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18 июля, 17:27
 
ГеленджикРоссияЭлистаМихаил МишустинПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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