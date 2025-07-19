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Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 19.07.2025
Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ
Результаты пересдачи ЕГЭ 2025 года пришли выпускникам школ в срок для своевременной подачи документов в российские вузы, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:05:00+03:00
2025-07-19T11:05:00+03:00
2025-07-19T11:05:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Результаты пересдачи ЕГЭ 2025 года пришли выпускникам школ в срок для своевременной подачи документов в российские вузы, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Результаты пересдач выданы в регионы 11 июля. Таким образом, выпускники получили результаты в сроки, позволяющие своевременно подать документы в вузы до окончания приемной кампании", - сказал глава ведомства. При этом он добавил, что расписание аттестации не может быть растянуто: оно ограничено, с одной стороны, концом учебного года, с другой - сроками приемной кампании в вузы. Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Такое право выпускников было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
https://ria.ru/20250717/putin-2029774312.html
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: результаты пересдачи ЕГЭ пришли выпускникам в срок