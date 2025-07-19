https://ria.ru/20250719/ege-2030095797.html
Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы
Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы - РИА Новости, 19.07.2025
Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы
Более 77% выпускников российских школ, то есть свыше 104 тысяч человек, которые пересдавали один из предметов ЕГЭ в 2025 году, улучшили свои баллы, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:34:00+03:00
2025-07-19T04:34:00+03:00
2025-07-19T04:34:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 77% выпускников российских школ, то есть свыше 104 тысяч человек, которые пересдавали один из предметов ЕГЭ в 2025 году, улучшили свои баллы, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Более 77% участников (пересдачи - ред.) ЕГЭ – свыше 104 тысяч – улучшили свои баллы, что на 4% больше, чем в прошлом году. У 9,2% – свыше 12 тысяч – участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины - это те, кто не преодолел минимальный порог и в предыдущие периоды", – сказал глава ведомства. Он добавил, что в этом году больше всего участников пересдавали ЕГЭ по обществознанию (34 656 человек), информатике (23 628 человек), русскому языку (18 241 человек), математике профильной (18 228 человек) и химии (10 701 человек). Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы
Музаев: более 77% пересдавших ЕГЭ в 2025 году улучшили свои баллы
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 77% выпускников российских школ, то есть свыше 104 тысяч человек, которые пересдавали один из предметов ЕГЭ в 2025 году, улучшили свои баллы, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Более 77% участников (пересдачи - ред.) ЕГЭ – свыше 104 тысяч – улучшили свои баллы, что на 4% больше, чем в прошлом году. У 9,2% – свыше 12 тысяч – участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины - это те, кто не преодолел минимальный порог и в предыдущие периоды", – сказал глава ведомства.
Он добавил, что в этом году больше всего участников пересдавали ЕГЭ по обществознанию (34 656 человек), информатике (23 628 человек), русскому языку (18 241 человек), математике профильной (18 228 человек) и химии (10 701 человек).
Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным
в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.