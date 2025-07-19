https://ria.ru/20250719/ege-2030095797.html

Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы

Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы - РИА Новости, 19.07.2025

Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы

Более 77% выпускников российских школ, то есть свыше 104 тысяч человек, которые пересдавали один из предметов ЕГЭ в 2025 году, улучшили свои баллы, сообщил в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:34:00+03:00

2025-07-19T04:34:00+03:00

2025-07-19T04:34:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f070db4efe5b08b955b3b877beca35.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 77% выпускников российских школ, то есть свыше 104 тысяч человек, которые пересдавали один из предметов ЕГЭ в 2025 году, улучшили свои баллы, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Более 77% участников (пересдачи - ред.) ЕГЭ – свыше 104 тысяч – улучшили свои баллы, что на 4% больше, чем в прошлом году. У 9,2% – свыше 12 тысяч – участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины - это те, кто не преодолел минимальный порог и в предыдущие периоды", – сказал глава ведомства. Он добавил, что в этом году больше всего участников пересдавали ЕГЭ по обществознанию (34 656 человек), информатике (23 628 человек), русскому языку (18 241 человек), математике профильной (18 228 человек) и химии (10 701 человек). Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.

https://ria.ru/20250719/ege-2030091721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)