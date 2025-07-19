https://ria.ru/20250719/dtp-2030190580.html
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом - РИА Новости, 19.07.2025
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:47:00+03:00
2025-07-19T19:47:00+03:00
2025-07-19T19:47:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
гунибский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". Ранее в минздраве республики сообщили, что пострадали 21 человек, в том числе 18 детей. Тяжело ранены три человека, из них один ребенок. "Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", – говорится в сообщении.По данным следствия, в селе Салта водитель УАЗа не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате находившиеся в кузове автомобиля 18 детей, водитель и двое взрослых пассажиров с различными травмами доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20241106/dtp-1982278936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, гунибский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Гунибский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом
СК Дагестана возбудил дело после ДТП с УАЗом, в котором пострадал 21 человек