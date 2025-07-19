Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/dtp-2030190580.html
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом - РИА Новости, 19.07.2025
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:47:00+03:00
2025-07-19T19:47:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
гунибский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". Ранее в минздраве республики сообщили, что пострадали 21 человек, в том числе 18 детей. Тяжело ранены три человека, из них один ребенок. &quot;Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)&quot;, – говорится в сообщении.По данным следствия, в селе Салта водитель УАЗа не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате находившиеся в кузове автомобиля 18 детей, водитель и двое взрослых пассажиров с различными травмами доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20241106/dtp-1982278936.html
республика дагестан
россия
гунибский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, гунибский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Гунибский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом

СК Дагестана возбудил дело после ДТП с УАЗом, в котором пострадал 21 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". Ранее в минздраве республики сообщили, что пострадали 21 человек, в том числе 18 детей. Тяжело ранены три человека, из них один ребенок.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе Салта водитель УАЗа не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате находившиеся в кузове автомобиля 18 детей, водитель и двое взрослых пассажиров с различными травмами доставлены в медучреждение.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе
6 ноября 2024, 18:08
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияГунибский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала