https://ria.ru/20250719/dtp-2030190580.html

В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом

В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом - РИА Новости, 19.07.2025

В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с УАЗом

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:47:00+03:00

2025-07-19T19:47:00+03:00

2025-07-19T19:47:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

гунибский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". Ранее в минздраве республики сообщили, что пострадали 21 человек, в том числе 18 детей. Тяжело ранены три человека, из них один ребенок. "Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", – говорится в сообщении.По данным следствия, в селе Салта водитель УАЗа не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате находившиеся в кузове автомобиля 18 детей, водитель и двое взрослых пассажиров с различными травмами доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20241106/dtp-1982278936.html

республика дагестан

россия

гунибский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, россия, гунибский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)