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В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2025
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18:06 19.07.2025 (обновлено: 18:38 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dtp-2030175830.html
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2025
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане
Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:06:00+03:00
2025-07-19T18:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД региона.В субботу возле села Салта Гунибского района перевернулся "УАЗ-3303" ("буханка"). В прокуратуре Дагестана ранее сообщили, что в результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины.&quot;Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля &quot;УАЗ&quot; при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет... Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы&quot;, – говорится в сообщении.В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что факту ДТП организована процессуальная проверка.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане

МВД Дагестана: двое подростков получили серьезные травмы в ДТП с УАЗом

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramУАЗ "Буханка" перевернулся в Гунибском районе Дагестана
УАЗ Буханка перевернулся в Гунибском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
УАЗ "Буханка" перевернулся в Гунибском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД региона.
В субботу возле села Салта Гунибского района перевернулся "УАЗ-3303" ("буханка"). В прокуратуре Дагестана ранее сообщили, что в результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины.
«

"Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля "УАЗ" при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет... Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы", – говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что факту ДТП организована процессуальная проверка.
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