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В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане

В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2025

В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане

Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:06:00+03:00

2025-07-19T18:06:00+03:00

2025-07-19T18:38:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД региона.В субботу возле села Салта Гунибского района перевернулся "УАЗ-3303" ("буханка"). В прокуратуре Дагестана ранее сообщили, что в результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины."Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля "УАЗ" при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет... Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы", – говорится в сообщении.В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что факту ДТП организована процессуальная проверка.

https://ria.ru/20250717/bratsk-2029699373.html

республика дагестан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан