https://ria.ru/20250719/dtp-2030175830.html
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2025
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане
Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:06:00+03:00
2025-07-19T18:06:00+03:00
2025-07-19T18:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030180125_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6803de727fe2feed04d26f6de382d6c1.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД региона.В субботу возле села Салта Гунибского района перевернулся "УАЗ-3303" ("буханка"). В прокуратуре Дагестана ранее сообщили, что в результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины."Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля "УАЗ" при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет... Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы", – говорится в сообщении.В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что факту ДТП организована процессуальная проверка.
https://ria.ru/20250717/bratsk-2029699373.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030180125_171:257:1108:960_1920x0_80_0_0_9974b902a34373b4cd90b4036c5a55be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане
МВД Дагестана: двое подростков получили серьезные травмы в ДТП с УАЗом