https://ria.ru/20250719/dagestan-2030182539.html
Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21
Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21 - РИА Новости, 19.07.2025
Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21
Число пострадавших в ДТП с УАЗом в Дагестане выросло до 21, из них 18 детей, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:46:00+03:00
2025-07-19T18:46:00+03:00
2025-07-19T18:46:00+03:00
происшествия
республика дагестан
гунибский район
махачкала
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с УАЗом в Дагестане выросло до 21, из них 18 детей, сообщили в пресс-службе минздрава региона. В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". Ранее в МВД Дагестана сообщали, что в машине находились, предварительно, 20 человек. В пресс-службе администрации района сообщали РИА Новости, что пострадали 18 человек. "В результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок", – говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу, организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250719/moskva-2030156222.html
республика дагестан
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происшествия, республика дагестан, гунибский район, махачкала, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Республика Дагестан, Гунибский район, Махачкала, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21
Минздрав Дагестана: число пострадавших в ДТП с УАЗ выросло до 21