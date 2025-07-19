https://ria.ru/20250719/dagestan-2030182539.html

Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21

Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21 - РИА Новости, 19.07.2025

Число пострадавших в ДТП с УАЗ в Дагестане выросло до 21

Число пострадавших в ДТП с УАЗом в Дагестане выросло до 21, из них 18 детей, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:46:00+03:00

2025-07-19T18:46:00+03:00

2025-07-19T18:46:00+03:00

происшествия

республика дагестан

гунибский район

махачкала

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с УАЗом в Дагестане выросло до 21, из них 18 детей, сообщили в пресс-службе минздрава региона. В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". Ранее в МВД Дагестана сообщали, что в машине находились, предварительно, 20 человек. В пресс-службе администрации района сообщали РИА Новости, что пострадали 18 человек. "В результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок", – говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу, организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250719/moskva-2030156222.html

республика дагестан

гунибский район

махачкала

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происшествия, республика дагестан, гунибский район, махачкала, ульяновский автомобильный завод (уаз)