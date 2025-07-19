https://ria.ru/20250719/dagestan-2030180722.html
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек - РИА Новости, 19.07.2025
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек
Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана, жертв нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:37:00+03:00
2025-07-19T18:37:00+03:00
2025-07-19T18:37:00+03:00
происшествия
гунибский район
республика дагестан
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана, жертв нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. В субботу в Гунибском районе перевернулся грузовик "УАЗ-3303". По информации МВД Дагестана, в машине находились 20 детей. "На автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадали 18 человек, всем им оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Жертв нет", – сообщили в районной администрации.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030175830.html
гунибский район
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происшествия, гунибский район, республика дагестан, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Гунибский район, Республика Дагестан, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек
Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗ в Гунибском районе Дагестана