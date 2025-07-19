Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/dagestan-2030180722.html
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек - РИА Новости, 19.07.2025
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек
Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана, жертв нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:37:00+03:00
2025-07-19T18:37:00+03:00
происшествия
гунибский район
республика дагестан
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030180125_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6803de727fe2feed04d26f6de382d6c1.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана, жертв нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. В субботу в Гунибском районе перевернулся грузовик "УАЗ-3303". По информации МВД Дагестана, в машине находились 20 детей. "На автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадали 18 человек, всем им оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Жертв нет", – сообщили в районной администрации.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030175830.html
гунибский район
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030180125_171:257:1108:960_1920x0_80_0_0_9974b902a34373b4cd90b4036c5a55be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гунибский район, республика дагестан, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Гунибский район, Республика Дагестан, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Дагестане в ДТП с УАЗ пострадали 18 человек

Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗ в Гунибском районе Дагестана

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramУАЗ "Буханка" перевернулся в Гунибском районе Дагестана
УАЗ Буханка перевернулся в Гунибском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
УАЗ "Буханка" перевернулся в Гунибском районе Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана, жертв нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
В субботу в Гунибском районе перевернулся грузовик "УАЗ-3303". По информации МВД Дагестана, в машине находились 20 детей.
"На автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадали 18 человек, всем им оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Жертв нет", – сообщили в районной администрации.
УАЗ Буханка перевернулся в Гунибском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане
Вчера, 18:06
 
ПроисшествияГунибский районРеспублика ДагестанУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала