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В Дагестане перевернулся УАЗ "Буханка" с детьми
В Дагестане перевернулся УАЗ "Буханка" с детьми - РИА Новости, 19.07.2025
В Дагестане перевернулся УАЗ "Буханка" с детьми
УАЗ "Буханка", а не автобус, перевернулся в Гунибском районе Дагестана, там было около 20 детей, никто не погиб, есть пострадавшие, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:54:00+03:00
2025-07-19T17:54:00+03:00
2025-07-19T18:36:00+03:00
происшествия
гунибский район
республика дагестан
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. УАЗ "Буханка", а не автобус, перевернулся в Гунибском районе Дагестана, там было около 20 детей, никто не погиб, есть пострадавшие, сообщили в прокуратуре республики и Центре управления регионом. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что в Гунибском районе, вблизи села Салта, перевернулся автобус, предположительно, с детьми. "По предварительным данным, 19 июля 2025 года, примерно в 16 часов (мск), в селе Салта Гунибского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "УАЗ-3303". В результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины, им оказывается медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале сообщил, что в автомобиле находились около 20 детей, погибших нет.
https://ria.ru/20250313/dtp-2004859711.html
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происшествия, гунибский район, республика дагестан, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гунибский район, Республика Дагестан, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане перевернулся УАЗ "Буханка" с детьми
В Гунибском районе Дагестана перевернулся УАЗ с детьми, никто не погиб