https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html

Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы

Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы - РИА Новости, 19.07.2025

Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы

Две бесцветные еэсовские политикессы: главная начальница — фон дер Ляйен и ее "замша" Каллас в пятницу с утра пораньше разместили в соцсетях посты, из которых... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:00:00+03:00

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Две бесцветные еэсовские политикессы: главная начальница — фон дер Ляйен и ее "замша" Каллас в пятницу с утра пораньше разместили в соцсетях посты, из которых стала понятна глубина удовлетворения, полученного обеими политикессами. Им же удалось пропихнуть свой новый пакет в пакете с новехонькими русофобскими в принципе и антироссийскими, в частности, рестрикциями.Санкции включают бан "Северных потоков", ограничение цен на российскую нефть (потолок — ниже полсотни долларов за баррель), рестрикции в отношении нашего НПЗ в Индии — и прочие прыжки по глобусу, где европейцы выискивали "русский след".Найти этот самый след не означает, что введенные ограничения хоть в какой-то степени осложнят жизнь нашей стране и причинят ущерб нашей экономике. Россия сегодня на четвертом месте по паритету покупательной способности, обогнав, например, Японию. По объему самой экономики мы уверенно в десятке крупнейших держав. Цифры не наши, а самими же западниками отданные в прессу.Но они не указаны тем, кто в танке.Танк, чтобы нас в 18-й раз поставить на колени, ведут две тусклые "блонды". К которым в последний момент присоединились вполне себе седовласые и крепкие Орбан и Фицо. Руководители кабминов Венгрии и Словакии — мужики хорошие, но точно не орлы ни разу. Поздним вечером в четверг Братислава сообщила, что сняла все возражения, поскольку получила "все необходимые гарантии, касающиеся энергоснабжения Словакии".То, что всякий и каждый откажется от борьбы с Еврокомиссией, мы знали. Отнеслись флегматично. В первый раз, что ли?Да и реакция высшего политического руководства России была тоже очень спокойной. "Последовательная антироссийская линия", — было отмечено. Как и заявлено, что мы "с санкционным давлением справимся".Рестрикции так давно стали для нас общим местом, что, если откровенно, слегка выбешивает и то, что еэсовские постоянно представляют их как "достижение", "победу" и как "контрольный выстрел в голову" России, ее власти, ее обществу и ее экономике.Но у этого самого контрольного из всех контрольных выстрелов есть необъяснимая и потому удивительная особенность. Евросоюз целится в нас. А попадает себе. В ногу. В другую ногу. Потом в руку. И в другую руку. Беда с оптическим прицелом, который давно разбит. И с целеполаганием, которое носит шизофренический характер.Коллективный Брюссель вводит санкции, касающиеся ограничений цен на нефть, сам не имея этой нефти ни капли. Коллективный Брюссель запрещает "потоки", не имея ни молекулы, ни даже наномолекулы голубого топлива.Но Каллас напрягла все свое воображение, решив прогуляться по буфету, и написала, что "ЕС забанил" трубопровод.Верховной жрице еэсовской внешней политики невдомек, что забанить трубопровод невозможно. Можно забанить прокачку энергоносителей. Но это и так, без рестрикций, свершившийся факт на протяжении далекого и давно прошедшего времени.Упомянут и некий теневой нефтеналивной флот. И новые танкеры, которые тоже, надо полагать, забанены.А еще ЕС выкатил новый список российских банков, которые еэсовские тоже консенсусно решили в Брюсселе ограничить и погрузить в пакет с пакетами.В общей клинической картине коллективной шизофрении особо отличилась Франция, пожелавшая зарезервировать за собой авторское право на составление проскрипционных списков. Это реально очень, очень, очень смешно, когда страна, уже практически свалившаяся во внутренний дефолт по всем соцвыплатам, включая в том числе пенсии (в проекте будущего бюджета урезано все, что только можно, чтобы сохранить выплаты по внешним долгам на плаву), грозит чем-то там таким устрашающим, удушающим, разрывающим экономику государству с низким внешним долгом, которое только и делает, что индексирует пенсии и повышает соцвыплаты.Мы, конечно, имеем дело — и давайте уже это все-таки обозначим — с людьми, которые не просто не понимают, что делают. Они даже не понимают, что говорят. Поэтому несут такое, что от этого идиотизма лопаются глазные капилляры и ухает сердце.Но, с другой стороны, пропускать инвективы в адрес России — слабая позиция. Так что придется ответить.В манере Каи Каллас и с использованием ее же вокабуляра.Если еэсовские пытались что-то там наше забанить и ограничить частично, то мы забанили всю, без изъятия, экономику сообщества — она уже рухнула. И нет, это не преувеличение и не фигура речи.В Европе отказались от модели социального государства, там начали де-факто грабить пенсионеров, не желая индексировать и без того скромные суммы. Ну и вишенка на торте: в массовом порядке европейки решили больше не рожать. Женщины быстро поняли, что в провалившемся и политически, и экономически, да и к тому же непрерывно украинствующем наднациональном государстве дети — ненужная роскошь.Экономический накат на Россию встал Брюсселю в непредставимую цену, и за это он уже поплатился. И поплатится еще. Самим своим существованием.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988000.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html

https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, в мире, россия, брюссель, европа