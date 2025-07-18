https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029917422.html
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России
Кремль видит в новом пакете санкций ЕС против России последовательную антироссийскую линию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:47:00+03:00
2025-07-18T12:47:00+03:00
2025-07-18T12:54:00+03:00
россия
европа
польша
кайя каллас
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кремль видит в новом пакете санкций ЕС против России последовательную антироссийскую линию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о 18-м пакете санкций ЕС против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/poni-2029894173.html
https://ria.ru/20250718/turtsiya-2029900448.html
россия
европа
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, польша, кайя каллас, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Европа, Польша, Кайя Каллас, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России
Песков о новом пакете санкций: это последовательная антироссийская линия Европы