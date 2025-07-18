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Песков прокомментировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
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12:47 18.07.2025 (обновлено: 12:54 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029917422.html
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России
Кремль видит в новом пакете санкций ЕС против России последовательную антироссийскую линию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:47:00+03:00
2025-07-18T12:54:00+03:00
россия
европа
польша
кайя каллас
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кремль видит в новом пакете санкций ЕС против России последовательную антироссийскую линию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о 18-м пакете санкций ЕС против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/poni-2029894173.html
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россия, европа, польша, кайя каллас, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Европа, Польша, Кайя Каллас, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал новый пакет санкций против России

Песков о новом пакете санкций: это последовательная антироссийская линия Европы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кремль видит в новом пакете санкций ЕС против России последовательную антироссийскую линию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
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"Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о 18-м пакете санкций ЕС против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
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РоссияЕвропаПольшаКайя КалласВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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