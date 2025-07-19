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Дежурная по ж/д станции в Ростовской области пострадала при падении БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
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14:13 19.07.2025
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Дежурная по ж/д станции в Ростовской области пострадала при падении БПЛА
Дежурная по ж/д станции в Ростовской области пострадала при падении БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
Дежурная по ж/д станции в Ростовской области пострадала при падении БПЛА
Дежурная по станции Лихая пострадала в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области, жизни женщины ничего не угрожает, она уже под наблюдем врачей,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:13:00+03:00
2025-07-19T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
ростов-на-дону
юрий слюсарь
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дежурная по станции Лихая пострадала в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области, жизни женщины ничего не угрожает, она уже под наблюдем врачей, сообщили в РЖД. "В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области пострадала дежурная по станции Лихая. Силами железнодорожных медиков она перевезена из больницы Каменска-Шахтинского в клинику "РЖД-Медицины" в Ростове-на-Дону. Пострадавшая находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В компании добавили, что сотруднице компании будет оказана вся необходимая помощь. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов, дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о шести задерживающихся поездах в направлении Крыма и восьми составах с полуострова по состоянию на 13.00 мск.
https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, ростов-на-дону, юрий слюсарь , олег белозеров, ржд, гранд сервис экспресс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Олег Белозеров, РЖД, Гранд Сервис Экспресс
Дежурная по ж/д станции в Ростовской области пострадала при падении БПЛА

РЖД: дежурная по ж/д станции Лихая пострадала при падении обломков БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дежурная по станции Лихая пострадала в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области, жизни женщины ничего не угрожает, она уже под наблюдем врачей, сообщили в РЖД.
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"В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области пострадала дежурная по станции Лихая. Силами железнодорожных медиков она перевезена из больницы Каменска-Шахтинского в клинику "РЖД-Медицины" в Ростове-на-Дону. Пострадавшая находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Проводница проверяет документы у пассажиров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В компании добавили, что сотруднице компании будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов, дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о шести задерживающихся поездах в направлении Крыма и восьми составах с полуострова по состоянию на 13.00 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьКаменск-ШахтинскийРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьОлег БелозеровРЖДГранд Сервис Экспресс
 
 
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