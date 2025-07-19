https://ria.ru/20250719/ator-2030121890.html

Туроператоры готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов

Туроператоры готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов - РИА Новости, 19.07.2025

Туроператоры готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов

Туроператоры РФ готовы помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов из-за задержки поездов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:45:00+03:00

2025-07-19T10:45:00+03:00

2025-07-19T10:52:00+03:00

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

ростовская область

воронеж

олег белозеров

юрий слюсарь

интурист

ржд

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Туроператоры РФ готовы помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов из-за задержки поездов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, а глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль."Туроператоры выразили готовность помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов", - сообщили в ассоциации."По запросам туристов, как и всегда в подобных случаях, будем запрашивать продление проживания в гостиницах", - приводятся в сообщении слова представителя туроператора "Интурист".При этом в ассоциации подчеркнули, что пока что никто из отдыхающих туроператорам не жаловался.

https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html

россия

ростовская область

воронеж

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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), ростовская область, воронеж, олег белозеров, юрий слюсарь , интурист, ржд