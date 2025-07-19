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В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна - РИА Новости, 19.07.2025
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08:07 19.07.2025 (обновлено: 10:55 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/armenija-2030104345.html
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна - РИА Новости, 19.07.2025
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна
Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:07:00+03:00
2025-07-19T10:55:00+03:00
в мире
армения
санкт-петербург
россия
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти, сообщил его сын Самвел Акобян. "Моего отца арестовали на два месяца...", - написал сын политика в соцсети Facebook*. Ранее в следственном комитете Армении сообщили о задержании Акобяна по обвинению в призывах к свержению власти. По тому же обвинению ранее были арестованы предприниматель Самвел Карапетян и архиепископ Микаэл Аджапахян. Акобян был депутатом армянского парламента четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, армения, санкт-петербург, россия, самвел карапетян
В мире, Армения, Санкт-Петербург, Россия, Самвел Карапетян
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна

В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна за призывы к захвату власти

© Sputnik / Asatur YesayantsРубен Акобян
Рубен Акобян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Рубен Акобян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти, сообщил его сын Самвел Акобян.
"Моего отца арестовали на два месяца...", - написал сын политика в соцсети Facebook*.
Ранее в следственном комитете Армении сообщили о задержании Акобяна по обвинению в призывах к свержению власти. По тому же обвинению ранее были арестованы предприниматель Самвел Карапетян и архиепископ Микаэл Аджапахян.
Акобян был депутатом армянского парламента четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца
18 июня, 22:42
 
В миреАрменияСанкт-ПетербургРоссияСамвел Карапетян
 
 
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