https://ria.ru/20250719/armenija-2030104345.html

В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна

В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна - РИА Новости, 19.07.2025

В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна

Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:07:00+03:00

2025-07-19T08:07:00+03:00

2025-07-19T10:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти, сообщил его сын Самвел Акобян. "Моего отца арестовали на два месяца...", - написал сын политика в соцсети Facebook*. Ранее в следственном комитете Армении сообщили о задержании Акобяна по обвинению в призывах к свержению власти. По тому же обвинению ранее были арестованы предприниматель Самвел Карапетян и архиепископ Микаэл Аджапахян. Акобян был депутатом армянского парламента четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023715142.html

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Варвара Скокшина

в мире, армения, санкт-петербург, россия, самвел карапетян