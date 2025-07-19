https://ria.ru/20250719/armenija-2030104345.html
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна - РИА Новости, 19.07.2025
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна
Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:07:00+03:00
2025-07-19T08:07:00+03:00
2025-07-19T10:55:00+03:00
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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении, экс-генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован в республике на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти, сообщил его сын Самвел Акобян. "Моего отца арестовали на два месяца...", - написал сын политика в соцсети Facebook*. Ранее в следственном комитете Армении сообщили о задержании Акобяна по обвинению в призывах к свержению власти. По тому же обвинению ранее были арестованы предприниматель Самвел Карапетян и архиепископ Микаэл Аджапахян. Акобян был депутатом армянского парламента четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, санкт-петербург, россия, самвел карапетян
В мире, Армения, Санкт-Петербург, Россия, Самвел Карапетян
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна
В Армении арестовали экс-депутата парламента Акобяна за призывы к захвату власти