https://ria.ru/20250719/aliev-2030188126.html
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев - РИА Новости, 19.07.2025
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:19:00+03:00
2025-07-19T19:19:00+03:00
2025-07-19T19:33:00+03:00
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме."Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ. Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора", – сказал глава государства.
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в мире, ереван, баку, ильхам алиев, азербайджан, обсе
В мире, Ереван, Баку, Ильхам Алиев, Азербайджан, ОБСЕ
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев
Алиев: Баку и Ереван находятся очень близко к подписанию мирного договора