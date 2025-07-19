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Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев - РИА Новости, 19.07.2025
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19:19 19.07.2025 (обновлено: 19:33 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/aliev-2030188126.html
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев - РИА Новости, 19.07.2025
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:19:00+03:00
2025-07-19T19:33:00+03:00
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме."Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ. Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора", – сказал глава государства.
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в мире, ереван, баку, ильхам алиев, азербайджан, обсе
В мире, Ереван, Баку, Ильхам Алиев, Азербайджан, ОБСЕ
Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев

Алиев: Баку и Ереван находятся очень близко к подписанию мирного договора

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби. Архивное фото
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.
"Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ. Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора", – сказал глава государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В миреЕреванБакуИльхам АлиевАзербайджанОБСЕ
 
 
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