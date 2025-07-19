https://ria.ru/20250719/aliev-2030188126.html

Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев

Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев - РИА Новости, 19.07.2025

Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил Алиев

Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:19:00+03:00

2025-07-19T19:19:00+03:00

2025-07-19T19:33:00+03:00

в мире

ереван

баку

ильхам алиев

азербайджан

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_184:157:1522:909_1920x0_80_0_0_b23dabd9a063e324aa2ff3ec9643da2e.jpg

БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме."Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ. Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора", – сказал глава государства.

https://ria.ru/20250719/aliev-2030183545.html

ереван

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, баку, ильхам алиев, азербайджан, обсе