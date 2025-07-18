Фиктивные браки и уход из "Кривого зеркала": куда пропал Игорь Христенко
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкАктер Игорь Христенко на съемках новогоднего телевизионного мюзикла "Три богатыря" на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого артиста зрители полюбили как талантливого пародиста. Выходя на сцену, Игорь Христенко мгновенно перевоплощался в Горбачёва, Жириновского, Ельцина и других, а публика хохотала до слёз. Долгие годы артист был участником шоу "Кривое зеркало", которое основал Евгений Петросян, но затем пропал с телеэкрана.
Кочевал из школы
Будущий артист родился 4 июля 1959 года в Ростове-на-Дону в творческой семье. Его отец был известный оперный певец Владлен Семёнович Христенко, а мать — балерина, заслуженная артистка Таджикской ССР Алла Павловна Полякова.
Родители постоянно переезжали в поисках новых ролей и сцен, из-за чего у Игоря начались сложности: школы он менял так часто, что сам сбился со счёта — в итоге их оказалось 24.
Правда, именно благодаря кочевой жизни Игорь научился быстро адаптироваться и быть в центре внимания, что позже очень пригодилось ему на сцене.
© Киностудия им. М. Горького (1982)Игорь Христенко в кадре фильма "Серебряное ревю"
© Киностудия им. М. Горького (1982)
Игорь Христенко в кадре фильма "Серебряное ревю"
Был санитаром, грузчиком, дворником
Вероятно, семейное окружение сыграло не последнюю роль в выборе жизненного пути. Игоря стало тянуть на сцену.
После школы он попробовал поступить сразу в несколько театральных вузов, и, на удивление, все согласились его принять.
Игорь выбрал Щепкинское училище. Учеба в Москве была непростой из-за постоянной нехватки денег.
Будущему артисту приходилось подрабатывать, где только возможно: он работал и санитаром в Склифе, и грузчиком на ликероводочном заводе, и посуду мыл, и улицы подметал.
© РИА Новости / Евгений БиятовСтранноприимный дом шереметьева и здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Странноприимный дом шереметьева и здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Ушел из театра
После института Христенко стал служить в Театре Сатиры, но в тот момент там блистали звезды первой величины: Миронов, Папанов, Аросева. А вот молодой артист получил главную роль один раз за четыре года в спектакле "18-й верблюд".
И Христенко решил попробовать себя на эстраде, и дело пошло, иногда артист давал по 100 концертов в месяц.
Народный артист СССР Анатолий Папанов
В итоге он ушёл из театра и начал сольную юмористическую карьеру. А в 90-х дела у Христенко резко пошли в гору, после того как он начал появляться в юмористических программах с пародиями на известных политиков — Михаила Горбачёва, Владимира Жириновского и других.
Жириновскому так понравилась пародия на него, что тот даже приглашал Христенко на свои корпоративы.
Владимир Жириновский
В 1999 году Христенко присоединился к проекту "Куклы", где озвучивал там сразу 12 персонажей. Позже артист стал частым гостем в шоу Евгения Петросяна "Смехопанорама" и программе Регины Дубовицкой "Аншлаг".
"Игорь, ты бездарный"
Немного позже Христенко становится одним из ярких героев шоу Петросяна "Кривое зеркало". За время работы там он перевоплотился более чем в сотню различных персонажей.
Так продолжалось до 2013 года, до тех пор, пока артиста не выгнали из проекта.
"Мне сказали: "Игорь, ты бездарный, мы тебя выгоняем". У каждого проекта существует свое время жизни, как и у каждого театра. Одни артисты ушли из проекта, вторые, – очевидно, пришла такая пора, что я стал не нужен" – рассказывал позже Христенко.
Но несмотря на то, что Христенко ушёл из "Кривого зеркала" не по своей воле, он и Петросян остались в хороших отношениях.
Юморист Евгений Петросян
"Роман" со Степаненко
Журналисты много писали о якобы романе Игоря Христенко с бывшей женой Евгения Петросяна — Еленой Степаненко. Сам артист категорически опровергал эти домыслы, рассказывая о том, что Степаненко в свое время была влюблена в его отца.
Со своей женой Еленой артист познакомился еще в период учебы в вузе, и с тех пор они не расставались. Когда Игорь учился на 4 курсе, у пары родился сын Егор. Поженились они чуть позже, причем Христенко, так как он не москвич, пришлось оформлять фиктивные браки.
"Без штампа долгое время жили. Официально зарегистрировали брак, когда сын в школе учился. Первое время мыкались по углам — мы ж не москвичи. Из-за этого мне пришлось дважды фиктивные браки оформлять. Так что официально Лена — моя третья жена. А по-человечески первая и единственная", — объяснял Христенко.
Юморист Елена Степаненко
Чем занимается сейчас
Сегодня Игорь Христенко практически не появляется на больших телеэкранах. В основном он выступает с собственной программой "Человек, который умеет всё", а также ездит по региональным сценам, домам культуры и иногда выступает на частных мероприятиях.
Артист ведет счастливую размеренную жизнь вместе со своей любимой женой, с которой они смогли пронести чувства сквозь года.
Хотя творческая активность и популярность, конечно, не на таком уровне, как 20 лет назад, артиста до сих пор помнят и приходят на его выступления.
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