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Фиктивные браки и уход из "Кривого зеркала": куда пропал Игорь Христенко - РИА Новости, 18.07.2025
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19:34 18.07.2025
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Фиктивные браки и уход из "Кривого зеркала": куда пропал Игорь Христенко
Фиктивные браки и уход из "Кривого зеркала": куда пропал Игорь Христенко - РИА Новости, 18.07.2025
Фиктивные браки и уход из "Кривого зеркала": куда пропал Игорь Христенко
Этого артиста зрители полюбили как талантливого пародиста. Выходя на сцену, Игорь Христенко мгновенно перевоплощался в Горбачёва, Жириновского, Ельцина и... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:34:00+03:00
2025-07-18T19:34:00+03:00
ростов-на-дону
москва
евгений петросян
владимир жириновский
елена степаненко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого артиста зрители полюбили как талантливого пародиста. Выходя на сцену, Игорь Христенко мгновенно перевоплощался в Горбачёва, Жириновского, Ельцина и других, а публика хохотала до слёз. Долгие годы артист был участником шоу "Кривое зеркало", которое основал Евгений Петросян, но затем пропал с телеэкрана.Кочевал из школыБудущий артист родился 4 июля 1959 года в Ростове-на-Дону в творческой семье. Его отец был известный оперный певец Владлен Семёнович Христенко, а мать — балерина, заслуженная артистка Таджикской ССР Алла Павловна Полякова.Родители постоянно переезжали в поисках новых ролей и сцен, из-за чего у Игоря начались сложности: школы он менял так часто, что сам сбился со счёта — в итоге их оказалось 24.Правда, именно благодаря кочевой жизни Игорь научился быстро адаптироваться и быть в центре внимания, что позже очень пригодилось ему на сцене.Был санитаром, грузчиком, дворникомВероятно, семейное окружение сыграло не последнюю роль в выборе жизненного пути. Игоря стало тянуть на сцену.После школы он попробовал поступить сразу в несколько театральных вузов, и, на удивление, все согласились его принять.Игорь выбрал Щепкинское училище. Учеба в Москве была непростой из-за постоянной нехватки денег.Будущему артисту приходилось подрабатывать, где только возможно: он работал и санитаром в Склифе, и грузчиком на ликероводочном заводе, и посуду мыл, и улицы подметал.Ушел из театраПосле института Христенко стал служить в Театре Сатиры, но в тот момент там блистали звезды первой величины: Миронов, Папанов, Аросева. А вот молодой артист получил главную роль один раз за четыре года в спектакле "18-й верблюд".И Христенко решил попробовать себя на эстраде, и дело пошло, иногда артист давал по 100 концертов в месяц.В итоге он ушёл из театра и начал сольную юмористическую карьеру. А в 90-х дела у Христенко резко пошли в гору, после того как он начал появляться в юмористических программах с пародиями на известных политиков — Михаила Горбачёва, Владимира Жириновского и других.Жириновскому так понравилась пародия на него, что тот даже приглашал Христенко на свои корпоративы.В 1999 году Христенко присоединился к проекту "Куклы", где озвучивал там сразу 12 персонажей. Позже артист стал частым гостем в шоу Евгения Петросяна "Смехопанорама" и программе Регины Дубовицкой "Аншлаг"."Игорь, ты бездарный"Немного позже Христенко становится одним из ярких героев шоу Петросяна "Кривое зеркало". За время работы там он перевоплотился более чем в сотню различных персонажей.Так продолжалось до 2013 года, до тех пор, пока артиста не выгнали из проекта."Мне сказали: "Игорь, ты бездарный, мы тебя выгоняем". У каждого проекта существует свое время жизни, как и у каждого театра. Одни артисты ушли из проекта, вторые, – очевидно, пришла такая пора, что я стал не нужен" – рассказывал позже Христенко.Но несмотря на то, что Христенко ушёл из "Кривого зеркала" не по своей воле, он и Петросян остались в хороших отношениях."Роман" со СтепаненкоЖурналисты много писали о якобы романе Игоря Христенко с бывшей женой Евгения Петросяна — Еленой Степаненко. Сам артист категорически опровергал эти домыслы, рассказывая о том, что Степаненко в свое время была влюблена в его отца.Со своей женой Еленой артист познакомился еще в период учебы в вузе, и с тех пор они не расставались. Когда Игорь учился на 4 курсе, у пары родился сын Егор. Поженились они чуть позже, причем Христенко, так как он не москвич, пришлось оформлять фиктивные браки."Без штампа долгое время жили. Официально зарегистрировали брак, когда сын в школе учился. Первое время мыкались по углам — мы ж не москвичи. Из-за этого мне пришлось дважды фиктивные браки оформлять. Так что официально Лена — моя третья жена. А по-человечески первая и единственная", — объяснял Христенко.Чем занимается сейчасСегодня Игорь Христенко практически не появляется на больших телеэкранах. В основном он выступает с собственной программой "Человек, который умеет всё", а также ездит по региональным сценам, домам культуры и иногда выступает на частных мероприятиях.Артист ведет счастливую размеренную жизнь вместе со своей любимой женой, с которой они смогли пронести чувства сквозь года.Хотя творческая активность и популярность, конечно, не на таком уровне, как 20 лет назад, артиста до сих пор помнят и приходят на его выступления.
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РИА Новости
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5
4.7
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ростов-на-дону, москва, евгений петросян, владимир жириновский, елена степаненко
Ростов-на-Дону, Москва, Евгений Петросян, Владимир Жириновский, Елена Степаненко

Фиктивные браки и уход из "Кривого зеркала": куда пропал Игорь Христенко

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкАктер Игорь Христенко на съемках новогоднего телевизионного мюзикла "Три богатыря" на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
Актер Игорь Христенко на съемках новогоднего телевизионного мюзикла Три богатыря на киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого артиста зрители полюбили как талантливого пародиста. Выходя на сцену, Игорь Христенко мгновенно перевоплощался в Горбачёва, Жириновского, Ельцина и других, а публика хохотала до слёз. Долгие годы артист был участником шоу "Кривое зеркало", которое основал Евгений Петросян, но затем пропал с телеэкрана.

Кочевал из школы

Будущий артист родился 4 июля 1959 года в Ростове-на-Дону в творческой семье. Его отец был известный оперный певец Владлен Семёнович Христенко, а мать — балерина, заслуженная артистка Таджикской ССР Алла Павловна Полякова.
Родители постоянно переезжали в поисках новых ролей и сцен, из-за чего у Игоря начались сложности: школы он менял так часто, что сам сбился со счёта — в итоге их оказалось 24.
Правда, именно благодаря кочевой жизни Игорь научился быстро адаптироваться и быть в центре внимания, что позже очень пригодилось ему на сцене.
© Киностудия им. М. Горького (1982)Игорь Христенко в кадре фильма "Серебряное ревю"
Игорь Христенко в кадре фильма Серебряное ревю - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Киностудия им. М. Горького (1982)
Игорь Христенко в кадре фильма "Серебряное ревю"

Был санитаром, грузчиком, дворником

Вероятно, семейное окружение сыграло не последнюю роль в выборе жизненного пути. Игоря стало тянуть на сцену.
После школы он попробовал поступить сразу в несколько театральных вузов, и, на удивление, все согласились его принять.
Игорь выбрал Щепкинское училище. Учеба в Москве была непростой из-за постоянной нехватки денег.
Будущему артисту приходилось подрабатывать, где только возможно: он работал и санитаром в Склифе, и грузчиком на ликероводочном заводе, и посуду мыл, и улицы подметал.
© РИА Новости / Евгений БиятовСтранноприимный дом шереметьева и здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Странноприимный дом шереметьева и здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Странноприимный дом шереметьева и здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Ушел из театра

После института Христенко стал служить в Театре Сатиры, но в тот момент там блистали звезды первой величины: Миронов, Папанов, Аросева. А вот молодой артист получил главную роль один раз за четыре года в спектакле "18-й верблюд".
И Христенко решил попробовать себя на эстраде, и дело пошло, иногда артист давал по 100 концертов в месяц.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Анатолий Папанов
Народный артист СССР Анатолий Папанов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Анатолий Папанов
В итоге он ушёл из театра и начал сольную юмористическую карьеру. А в 90-х дела у Христенко резко пошли в гору, после того как он начал появляться в юмористических программах с пародиями на известных политиков — Михаила Горбачёва, Владимира Жириновского и других.
Жириновскому так понравилась пародия на него, что тот даже приглашал Христенко на свои корпоративы.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский
В 1999 году Христенко присоединился к проекту "Куклы", где озвучивал там сразу 12 персонажей. Позже артист стал частым гостем в шоу Евгения Петросяна "Смехопанорама" и программе Регины Дубовицкой "Аншлаг".

"Игорь, ты бездарный"

Немного позже Христенко становится одним из ярких героев шоу Петросяна "Кривое зеркало". За время работы там он перевоплотился более чем в сотню различных персонажей.
Так продолжалось до 2013 года, до тех пор, пока артиста не выгнали из проекта.
"Мне сказали: "Игорь, ты бездарный, мы тебя выгоняем". У каждого проекта существует свое время жизни, как и у каждого театра. Одни артисты ушли из проекта, вторые, – очевидно, пришла такая пора, что я стал не нужен" – рассказывал позже Христенко.
Но несмотря на то, что Христенко ушёл из "Кривого зеркала" не по своей воле, он и Петросян остались в хороших отношениях.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮморист Евгений Петросян
Юморист Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Юморист Евгений Петросян

"Роман" со Степаненко

Журналисты много писали о якобы романе Игоря Христенко с бывшей женой Евгения Петросяна — Еленой Степаненко. Сам артист категорически опровергал эти домыслы, рассказывая о том, что Степаненко в свое время была влюблена в его отца.
Со своей женой Еленой артист познакомился еще в период учебы в вузе, и с тех пор они не расставались. Когда Игорь учился на 4 курсе, у пары родился сын Егор. Поженились они чуть позже, причем Христенко, так как он не москвич, пришлось оформлять фиктивные браки.
"Без штампа долгое время жили. Официально зарегистрировали брак, когда сын в школе учился. Первое время мыкались по углам — мы ж не москвичи. Из-за этого мне пришлось дважды фиктивные браки оформлять. Так что официально Лена — моя третья жена. А по-человечески первая и единственная", — объяснял Христенко.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЮморист Елена Степаненко
Юморист Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юморист Елена Степаненко

Чем занимается сейчас

Сегодня Игорь Христенко практически не появляется на больших телеэкранах. В основном он выступает с собственной программой "Человек, который умеет всё", а также ездит по региональным сценам, домам культуры и иногда выступает на частных мероприятиях.
Артист ведет счастливую размеренную жизнь вместе со своей любимой женой, с которой они смогли пронести чувства сквозь года.
Хотя творческая активность и популярность, конечно, не на таком уровне, как 20 лет назад, артиста до сих пор помнят и приходят на его выступления.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮморист Игорь Христенко поздравляет народного артиста России Сергея Никоненко с юбилеем в Доме Кино
Юморист Игорь Христенко поздравляет народного артиста России Сергея Никоненко с юбилеем в Доме Кино - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юморист Игорь Христенко поздравляет народного артиста России Сергея Никоненко с юбилеем в Доме Кино
 
Ростов-на-ДонуМоскваЕвгений ПетросянВладимир ЖириновскийЕлена Степаненко
 
 
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