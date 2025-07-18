https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html
WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков
WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:46:00+03:00
2025-07-18T12:46:00+03:00
2025-07-18T13:44:00+03:00
россия
whatsapp inc.
дмитрий песков
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы Российской Федерации."WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, (у него - ред.) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам.Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
https://ria.ru/20250708/mvd-2027818942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, whatsapp inc., дмитрий песков, технологии
Россия, WhatsApp Inc., Дмитрий Песков, Технологии
WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков
Песков: WhatsApp является популярным мессенджером и обязан соблюдать законы