https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html

WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков

WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025

WhatsApp обязан соблюдать российские законы, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:46:00+03:00

2025-07-18T12:46:00+03:00

2025-07-18T13:44:00+03:00

россия

whatsapp inc.

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp - популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы Российской Федерации."WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, (у него - ред.) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам.Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.

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Варвара Скокшина

россия, whatsapp inc., дмитрий песков, технологии