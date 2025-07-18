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Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 18.07.2025
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08:03 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vsu-2029845040.html
Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко
Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 18.07.2025
Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко
Подразделение ВСУ дезертировало в районе Зелёного Гая в Харьковской области, по ним велся огонь с украинской стороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:03:00+03:00
2025-07-18T08:03:00+03:00
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ дезертировало в районе Зелёного Гая в Харьковской области, по ним велся огонь с украинской стороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе объективного контроля на боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Зеленый Гай в Изюмском районе Харьковской области. Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы и по траншее ушли в юго-западном направлении", - рассказал Марочко агентству. С его слов, по украинским военным начался "дружественный огонь" и было сделано несколько сбросов с беспилотника. "Можно с полной уверенностью говорить: позиции были брошены без согласования с командованием", - заявил Марочко. Количество дезертиров на Украине сильно растет, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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в мире, харьковская область, украина, россия, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: в Харьковской области дезертировали 12 украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ дезертировало в районе Зелёного Гая в Харьковской области, по ним велся огонь с украинской стороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В ходе объективного контроля на боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Зеленый Гай в Изюмском районе Харьковской области. Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы и по траншее ушли в юго-западном направлении", - рассказал Марочко агентству.
С его слов, по украинским военным начался "дружественный огонь" и было сделано несколько сбросов с беспилотника. "Можно с полной уверенностью говорить: позиции были брошены без согласования с командованием", - заявил Марочко.
Количество дезертиров на Украине сильно растет, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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В миреХарьковская областьУкраинаРоссияАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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