https://ria.ru/20250718/vsu-2029845040.html

Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко

Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 18.07.2025

Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко

Подразделение ВСУ дезертировало в районе Зелёного Гая в Харьковской области, по ним велся огонь с украинской стороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:03:00+03:00

2025-07-18T08:03:00+03:00

2025-07-18T08:03:00+03:00

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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ дезертировало в районе Зелёного Гая в Харьковской области, по ним велся огонь с украинской стороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе объективного контроля на боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Зеленый Гай в Изюмском районе Харьковской области. Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы и по траншее ушли в юго-западном направлении", - рассказал Марочко агентству. С его слов, по украинским военным начался "дружественный огонь" и было сделано несколько сбросов с беспилотника. "Можно с полной уверенностью говорить: позиции были брошены без согласования с командованием", - заявил Марочко. Количество дезертиров на Украине сильно растет, заявил ранее президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20241206/ukraina-1987685148.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина, россия, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины