Подразделение ВСУ дезертировало в Харьковской области, сообщил Марочко
Марочко: в Харьковской области дезертировали 12 украинских военных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Подразделение ВСУ дезертировало в районе Зелёного Гая в Харьковской области, по ним велся огонь с украинской стороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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"В ходе объективного контроля на боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Зеленый Гай в Изюмском районе Харьковской области. Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы и по траншее ушли в юго-западном направлении", - рассказал Марочко агентству.
С его слов, по украинским военным начался "дружественный огонь" и было сделано несколько сбросов с беспилотника. "Можно с полной уверенностью говорить: позиции были брошены без согласования с командованием", - заявил Марочко.
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