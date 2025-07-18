https://ria.ru/20250718/vstrecha-2030056675.html

СМИ сообщили о возможной встрече лидеров России, США и Китая

СМИ сообщили о возможной встрече лидеров России, США и Китая - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ сообщили о возможной встрече лидеров России, США и Китая

— Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин — могут в сентябре встретиться в Китае, пишет The Times. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:22:00+03:00

2025-07-18T19:22:00+03:00

2025-07-18T22:22:00+03:00

в мире

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сша

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владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лидеры России, США и КРН — Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин — могут в сентябре встретиться в Китае, пишет The Times."Серия торговых соглашений между США и Китаем изменила враждебное отношение Трампа к Пекину и породила предположения о том, что его пригласят на встречу с председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным в рамках саммита в сентябре", — говорится в материале.Как отмечает издание, Китай объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре, и Путин уже принял приглашение посетить его.Более того, газета отмечает, что китайские власти не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин уже принял решение пригласить Трампа.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа — начале сентября.В конце июня газета Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что глава Белого дома может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов.На прошлой неделе на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И с госсекретарем США Марко Рубио опубликовали заявление, в котором сказано, что страны договорились укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях, изучать пути расширения сотрудничества и контролировать разногласия.

https://ria.ru/20250718/konflikt-2030042840.html

https://ria.ru/20250718/usloviya-2029842277.html

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китай

сша

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в мире, китай, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин