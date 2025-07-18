https://ria.ru/20250718/urugvay-2029982039.html

В Уругвае заявили о рассмотрении возможности присоединения к банку БРИКС

В Уругвае заявили о рассмотрении возможности присоединения к банку БРИКС - РИА Новости, 18.07.2025

В Уругвае заявили о рассмотрении возможности присоединения к банку БРИКС

Правительство Уругвая изучает вопрос о возможном присоединении страны к Новому банку развития (НБР) БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:22:00+03:00

2025-07-18T15:22:00+03:00

2025-07-18T15:22:00+03:00

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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Правительство Уругвая изучает вопрос о возможном присоединении страны к Новому банку развития (НБР) БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. "Сегодня мы изучаем этот вопрос", - сообщил собеседник агентства. При этом глава ведомства отметил, что для продолжения начатого еще предыдущим уругвайским правительством движения в направлении членства в НБР необходимо выяснить мнение парламентских партий по этому вопросу. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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в мире, уругвай, дурбан, форталеза, новый банк развития, брикс