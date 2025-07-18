В Киеве и восьми украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Киеве, Сумской, Полтавской и еще 6 регионах Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях в 19.31. Спустя пару минут тревога расширилась на Киев, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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