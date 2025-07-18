https://ria.ru/20250718/tramp-2030081663.html

В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине

В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.07.2025

В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп, изменив схему закупки оружия ВСУ, переложил основную ответственность за их формирование на европейские страны, тем самым... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-18T23:44:00+03:00

2025-07-18T23:44:00+03:00

2025-07-19T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

александр дубинский

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, изменив схему закупки оружия ВСУ, переложил основную ответственность за их формирование на европейские страны, тем самым минимизировал прямые контакты Вашингтона в Киевом, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Еще одну задачу, которую решил Трамп, переложив на Европу закупку оружия для Украины, можно описать как элемент сокращения необходимости контактов с Зеленским", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что теперь контакты по закупке вооружений становятся техническими. Киев запрашивает у группы европейских стран то, что необходимо украинским войскам, затем европейские страны формируют бюджет и только тогда обращаются к США. Таким образом, как отмечает Дубинский, Штаты уже не прямая сторона конфликта на Украине, а "самый мощный продавец". По его мнению, в этой роли Штаты смогут вести "более широкий диалог с Россией", в том числе, о номенклатуре поставок. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250718/tramp-2030081230.html

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, александр дубинский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины