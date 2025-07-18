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В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 18.07.2025 (обновлено: 00:14 19.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tramp-2030081663.html
В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине
В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.07.2025
В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине
Президент США Дональд Трамп, изменив схему закупки оружия ВСУ, переложил основную ответственность за их формирование на европейские страны, тем самым... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-18T23:44:00+03:00
2025-07-19T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
александр дубинский
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, изменив схему закупки оружия ВСУ, переложил основную ответственность за их формирование на европейские страны, тем самым минимизировал прямые контакты Вашингтона в Киевом, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Еще одну задачу, которую решил Трамп, переложив на Европу закупку оружия для Украины, можно описать как элемент сокращения необходимости контактов с Зеленским", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что теперь контакты по закупке вооружений становятся техническими. Киев запрашивает у группы европейских стран то, что необходимо украинским войскам, затем европейские страны формируют бюджет и только тогда обращаются к США. Таким образом, как отмечает Дубинский, Штаты уже не прямая сторона конфликта на Украине, а "самый мощный продавец". По его мнению, в этой роли Штаты смогут вести "более широкий диалог с Россией", в том числе, о номенклатуре поставок. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250718/tramp-2030081230.html
https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, александр дубинский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде прокомментировали новую схему поставок оружия Украине

Депутат Рады Дубинский: Трамп сократил контакты с Киевом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, изменив схему закупки оружия ВСУ, переложил основную ответственность за их формирование на европейские страны, тем самым минимизировал прямые контакты Вашингтона в Киевом, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Еще одну задачу, которую решил Трамп, переложив на Европу закупку оружия для Украины, можно описать как элемент сокращения необходимости контактов с Зеленским", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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Вчера, 23:37
Он уточнил, что теперь контакты по закупке вооружений становятся техническими. Киев запрашивает у группы европейских стран то, что необходимо украинским войскам, затем европейские страны формируют бюджет и только тогда обращаются к США.
Таким образом, как отмечает Дубинский, Штаты уже не прямая сторона конфликта на Украине, а "самый мощный продавец".
По его мнению, в этой роли Штаты смогут вести "более широкий диалог с Россией", в том числе, о номенклатуре поставок.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампАлександр ДубинскийСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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