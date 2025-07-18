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Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку - РИА Новости, 18.07.2025
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21:06 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/tramp-2030067822.html
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку - РИА Новости, 18.07.2025
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:06:00+03:00
2025-07-18T21:06:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
руперт мердок
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о диффамации к газете Wall Street Journal, которой владеет миллиардер. Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. "Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее Трамп пообещал судиться с газетой из-за истории о якобы поздравлении в адрес Эпштейна. По словам американского лидера, он лично говорил 94-летнему Мердоку, что материал "фальшивка", и требовал не выпускать его. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, руперт мердок
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Руперт Мердок
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку

Трамп ждет показаний основателя News Corporation Мердока в рамках иска к WSJ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о диффамации к газете Wall Street Journal, которой владеет миллиардер.
Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
Вчера, 06:02
«
"Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал судиться с газетой из-за истории о якобы поздравлении в адрес Эпштейна. По словам американского лидера, он лично говорил 94-летнему Мердоку, что материал "фальшивка", и требовал не выпускать его.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
СМИ: глава ФБР требует отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна
12 июля, 00:45
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампРуперт Мердок
 
 
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