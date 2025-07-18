Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку
Трамп ждет показаний основателя News Corporation Мердока в рамках иска к WSJ
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках будущего иска о диффамации к газете Wall Street Journal, которой владеет миллиардер.
Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
Вчера, 06:02
«
"Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал судиться с газетой из-за истории о якобы поздравлении в адрес Эпштейна. По словам американского лидера, он лично говорил 94-летнему Мердоку, что материал "фальшивка", и требовал не выпускать его.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.