https://ria.ru/20250718/tramp-2029841384.html

Рисунок Трампа, нарисованный от руки, продали на аукционе в 2017 году

Рисунок Трампа, нарисованный от руки, продали на аукционе в 2017 году - РИА Новости, 18.07.2025

Рисунок Трампа, нарисованный от руки, продали на аукционе в 2017 году

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "не рисует", на фоне подозрений в связях с обвиненным в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:41:00+03:00

2025-07-18T06:41:00+03:00

2025-07-18T06:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "не рисует", на фоне подозрений в связях с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, его рисунок башни Trump Tower в Нью-Йорке был продан на аукционе в 2017 году за почти 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные американского аукционного дома из Калифорнии Nate D. Sanders Auctions. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Трамп якобы подарил финансисту Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением от руки. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Трамп в ответ назвал сообщение ложью и пригрозил засудить газету "до чертиков". Также он заявил, что "не рисует картинок". "Рисунок Дональда Трампа, нарисованный от руки и подписанный им, изображает панораму Нью-Йорка с башней Трампа по центру. Подписан "Дональд Дж. Трамп" золотым маркером. Размер рисунка: 11,5 x 9 дюймов, в хорошем паспарту с золотой каймой, размер рамы: 18,5 x 16 дюймов. Небольшие пятна и потертости на правой стороне, в остальном состояние близкое к отличному. Изначально нарисован Трампом для благотворительного мероприятия, очень редкий, известно всего о нескольких таких рисунков", - говорится к описанию лота на сайте аукционного дома. Его стартовая цена составляла 9 тысяч долларов, было сделано 11 ставок, в результате рисунок ушел почти за 30 тысяч долларов. Работа была написана Трампом в 2005 году задолго до начала его политической карьеры для международной благотворительной акции по борьбе с неграмотностью. Как следует из прилагаемых документов, свои рисунки для акции также пожертвовали оскароносные актеры Шарлиз Терон и Бенисио Дель Торо. Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним. В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250718/ssha-2029840521.html

https://ria.ru/20250718/mask-2029839394.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029810806.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, калифорния, дональд трамп, джеффри эпштейн, шарлиз терон