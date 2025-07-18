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Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 18.07.2025
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04:24 18.07.2025 (обновлено: 04:35 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tramp-2029835724.html
Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна
Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 18.07.2025
Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против финансиста... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:24:00+03:00
2025-07-18T04:35:00+03:00
сша
в мире
нью-йорк (город)
флорида
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в случае, если суд одобрит такую публикацию."Учитывая нелепую огласку (дела - ред.) Джеффри Эпштейна, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания большого жюри при условии одобрения суда. Эта афера, устроенная демократами, должна быть прекращена прямо сейчас!"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Бонди в ответ заявила в соцсети Truth Social, что ведомство в пятницу обратится в суд, чтобы стенограммы заседаний по делу против Эпштейна были обнародованы.Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним.В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029833994.html
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сша, в мире, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, джон тьюн
США, В мире, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна

Трамп попросил Бонди предоставить показания, связанные с делом Эпштейна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в случае, если суд одобрит такую публикацию.
"Учитывая нелепую огласку (дела - ред.) Джеффри Эпштейна, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания большого жюри при условии одобрения суда. Эта афера, устроенная демократами, должна быть прекращена прямо сейчас!"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном
03:43
Бонди в ответ заявила в соцсети Truth Social, что ведомство в пятницу обратится в суд, чтобы стенограммы заседаний по делу против Эпштейна были обнародованы.
Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним.
В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Трамп назвал обвинивших его в связях с Эпштейном наивными
Вчера, 02:59
 
СШАВ миреНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампДжон Тьюн
 
 
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