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Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном - РИА Новости, 18.07.2025
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03:43 18.07.2025 (обновлено: 09:57 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tramp-2029833994.html
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном - РИА Новости, 18.07.2025
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп обвинил газету The Wall Street Journal в распространении фейков после публикации материала о письме, которое глава Белого дома якобы РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:43:00+03:00
2025-07-18T09:57:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
нью-йорк (город)
республика коми
джеффри эпштейн
руперт мердок
фбр
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The Wall Street Journal в распространении фейков после публикации материала о письме, которое глава Белого дома якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну."The Wall Street Journal и (владелец холдинга. — Прим. ред.) Руперт Мердок лично были предупреждены президентом Трампом, что предполагаемое письмо, которое они напечатали от президента Трампа Эпштейну, — это вымысел и если они его опубликуют, на них подадут в суд", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.По его словам, Мердок заявил, что "позаботится об этом"."Очевидно, у него не было власти", — добавил Трамп.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит и сам президент также сообщили редактору газеты, что письмо — фейковое."Они выпустили ложную, зловредную и порочащую информацию", — заявил американский лидер.Трамп пообещал подать в суд на WSJ, NewsCorp и Мердока, напомнив о своих прошлых победах в спорах со СМИ. Газету при этом он назвал "отвратительной и грязной"."Будь хоть сколько-то правды в мошенничестве Эпштейна, которая касается президента Трампа, эту информацию обнародовали бы (бывший директор ФБР Джеймс. — Прим. ред.) Коми, (бывший глава ЦРУ Джон. — Прим. ред.) Бреннан, (бывший госсекретарь. — Прим. ред.) мошенница Хиллари (Клинтон. — Прим. ред.) и другие чокнутые леваки-радикалы годы назад", — заключил он.В следующей публикации Трамп заявил, что не выражается так, как якобы изложено в приписываемом ему поздравлении."Это не мои слова, я так не разговариваю. И я не рисую картинок", — указал Трамп.Вместе с тем, несмотря на такое утверждение президента США, его рисунок башни Trump Tower в Нью-Йорке от 2005 года был продан на аукционе в 2017-м за почти 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные американского аукционного дома из Калифорнии Nate D. Sanders Auctions.Как утверждает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники, Белый дом проводил кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации статьи в WSJ. По информации издания, Трамп лично присвоил этому делу высший приоритет и оно доминировало на совещаниях в Белом доме.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029810806.html
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в мире, дональд трамп, сша, нью-йорк (город), республика коми, джеффри эпштейн, руперт мердок, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Дональд Трамп, США, Нью-Йорк (город), Республика Коми, Джеффри Эпштейн, Руперт Мердок, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном

Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории якобы с поздравлением Эпштейну

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The Wall Street Journal в распространении фейков после публикации материала о письме, которое глава Белого дома якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну.

Накануне WSJ опубликовала статью, в которой говорится, что в 2003 году подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея альбом с непристойными посланиями от друзей. Автором одного из них, на котором, как утверждается, был изображен контур обнаженной женщины, якобы был Трамп.

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"The Wall Street Journal и (владелец холдинга. — Прим. ред.) Руперт Мердок лично были предупреждены президентом Трампом, что предполагаемое письмо, которое они напечатали от президента Трампа Эпштейну, — это вымысел и если они его опубликуют, на них подадут в суд", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
По его словам, Мердок заявил, что "позаботится об этом".
"Очевидно, у него не было власти", — добавил Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит и сам президент также сообщили редактору газеты, что письмо — фейковое.
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"Они выпустили ложную, зловредную и порочащую информацию", — заявил американский лидер.
Трамп пообещал подать в суд на WSJ, NewsCorp и Мердока, напомнив о своих прошлых победах в спорах со СМИ. Газету при этом он назвал "отвратительной и грязной".
"Будь хоть сколько-то правды в мошенничестве Эпштейна, которая касается президента Трампа, эту информацию обнародовали бы (бывший директор ФБР Джеймс. — Прим. ред.) Коми, (бывший глава ЦРУ Джон. — Прим. ред.) Бреннан, (бывший госсекретарь. — Прим. ред.) мошенница Хиллари (Клинтон. — Прим. ред.) и другие чокнутые леваки-радикалы годы назад", — заключил он.
В следующей публикации Трамп заявил, что не выражается так, как якобы изложено в приписываемом ему поздравлении.
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"Это не мои слова, я так не разговариваю. И я не рисую картинок", — указал Трамп.
Вместе с тем, несмотря на такое утверждение президента США, его рисунок башни Trump Tower в Нью-Йорке от 2005 года был продан на аукционе в 2017-м за почти 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные американского аукционного дома из Калифорнии Nate D. Sanders Auctions.
Как утверждает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники, Белый дом проводил кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации статьи в WSJ. По информации издания, Трамп лично присвоил этому делу высший приоритет и оно доминировало на совещаниях в Белом доме.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос
16 июля, 01:40
 
В миреДональд ТрампСШАНью-Йорк (город)Республика КомиДжеффри ЭпштейнРуперт МердокФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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