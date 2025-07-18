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Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 18.07.2025 (обновлено: 14:43 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/svo-2029933059.html
Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю
Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю - РИА Новости, 18.07.2025
Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю
Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:22:00+03:00
2025-07-18T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
карл маркс
запорожье
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщило Минобороны."В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области", — говорится в недельной сводке военного ведомства.Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР. Подразделения "Востока" взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области за прошедшую неделю.Группировка "Днепр" освободила Каменское в Запорожской области. Бойцы "Центра" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, освободив три населенных пункта — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР.
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вооруженные силы рф, карл маркс, запорожье, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Карл Маркс, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю

ВС России освободили десять населенных пунктов за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщило Минобороны.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области", — говорится в недельной сводке военного ведомства.
Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР. Подразделения "Востока" взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области за прошедшую неделю.
Группировка "Днепр" освободила Каменское в Запорожской области. Бойцы "Центра" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, освободив три населенных пункта — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКарл МарксЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасность
 
 
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