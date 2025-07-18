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Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю
Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю - РИА Новости, 18.07.2025
Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю
Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:22:00+03:00
2025-07-18T13:22:00+03:00
2025-07-18T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска освободили десять населенных пунктов за неделю, сообщило Минобороны."В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области", — говорится в недельной сводке военного ведомства.Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР. Подразделения "Востока" взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области за прошедшую неделю.Группировка "Днепр" освободила Каменское в Запорожской области. Бойцы "Центра" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, освободив три населенных пункта — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны рассказало о населенных пунктах, освобожденных за неделю
ВС России освободили десять населенных пунктов за неделю