https://ria.ru/20250718/sumy-2030012222.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:58:00+03:00
2025-07-18T16:58:00+03:00
2025-07-18T16:58:00+03:00
сумы
днепропетровская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. "В Сумах слышали звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029015695.html
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сумы, днепропетровская область
Сумы, Днепропетровская область