https://ria.ru/20250718/student-2029892452.html

В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете

В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете - РИА Новости, 18.07.2025

В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете

Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:46:00+03:00

2025-07-18T11:46:00+03:00

2025-07-18T11:50:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок.

https://ria.ru/20250717/putin-2029778893.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, общество