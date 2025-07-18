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В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете - РИА Новости, 18.07.2025
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете
Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:46:00+03:00
2025-07-18T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Общество
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете
Минобрнауки РФ сообщило о скором появлении цифрового студенческого билета