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В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете - РИА Новости, 18.07.2025
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11:46 18.07.2025 (обновлено: 11:50 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/student-2029892452.html
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете - РИА Новости, 18.07.2025
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете
Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:46:00+03:00
2025-07-18T11:50:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Общество
В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете

Минобрнауки РФ сообщило о скором появлении цифрового студенческого билета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденты со студенческими билетами
Студенты со студенческими билетами - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.
"У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет", - сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека".
Он добавил, что цифровой студенческий билет - это "автоматически очень много подтверждений", а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
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