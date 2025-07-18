Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/statya-2029841760.html
СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну
СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну
Администрация Дональда Трампа вела кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации газеты Wall Street Journal о фривольном письме-поздравлении, которое, президент... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:00:00+03:00
2025-07-18T07:00:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_95fef644ac3beffe3bc0004287f2f97f.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа вела кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации газеты Wall Street Journal о фривольном письме-поздравлении, которое, президент США якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в Белом доме. Статья Wall Street Journal была опубликована в четверг вечером. Один из источников сообщил, что Белый дом находился "на тропе войны", пытаясь оказать давление на газету, и задействовал разные контакты и подходы, чтобы остановить публикацию. По словам источника, Трамп лично присвоил этому делу высший приоритет, и этот вопрос доминировал на совещаниях в Белом доме. Газета Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его 50-летию. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Согласно описанию, поздравление состоит из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, которая нарисована от руки маркером. Ниже ее талии расположена волнистая подпись "Дональд". Трамп, в свою очередь, заявил, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию еще до публикации истории о поздравлении, якобы направленном им 20 лет назад на день рождения финансиста Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250718/ssha-2029840521.html
https://ria.ru/20250718/mask-2029839394.html
https://ria.ru/20250717/tramp-2029597771.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_228a93d42dc384291aefcb2f7fea0ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну

Rolling Stone: Белый дом хотел заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну

© AP Photo / Susan WalshБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа вела кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации газеты Wall Street Journal о фривольном письме-поздравлении, которое, президент США якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в Белом доме.
Статья Wall Street Journal была опубликована в четверг вечером. Один из источников сообщил, что Белый дом находился "на тропе войны", пытаясь оказать давление на газету, и задействовал разные контакты и подходы, чтобы остановить публикацию.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вице-президент США назвал чушью письмо якобы от Трампа Эпштейну
06:22
По словам источника, Трамп лично присвоил этому делу высший приоритет, и этот вопрос доминировал на совещаниях в Белом доме.
Газета Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его 50-летию. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Согласно описанию, поздравление состоит из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, которая нарисована от руки маркером. Ниже ее талии расположена волнистая подпись "Дональд".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну
06:01
Трамп, в свою очередь, заявил, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию еще до публикации истории о поздравлении, якобы направленном им 20 лет назад на день рождения финансиста Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Трамп назвал обвинивших его в связях с Эпштейном наивными
Вчера, 02:59
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала