https://ria.ru/20250718/statya-2029841760.html

СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну

СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну

Администрация Дональда Трампа вела кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации газеты Wall Street Journal о фривольном письме-поздравлении, которое, президент... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:00:00+03:00

2025-07-18T07:00:00+03:00

2025-07-18T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа вела кампанию, чтобы воспрепятствовать публикации газеты Wall Street Journal о фривольном письме-поздравлении, которое, президент США якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в Белом доме. Статья Wall Street Journal была опубликована в четверг вечером. Один из источников сообщил, что Белый дом находился "на тропе войны", пытаясь оказать давление на газету, и задействовал разные контакты и подходы, чтобы остановить публикацию. По словам источника, Трамп лично присвоил этому делу высший приоритет, и этот вопрос доминировал на совещаниях в Белом доме. Газета Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его 50-летию. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Согласно описанию, поздравление состоит из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, которая нарисована от руки маркером. Ниже ее талии расположена волнистая подпись "Дональд". Трамп, в свою очередь, заявил, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию еще до публикации истории о поздравлении, якобы направленном им 20 лет назад на день рождения финансиста Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250718/ssha-2029840521.html

https://ria.ru/20250718/mask-2029839394.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029597771.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн