https://ria.ru/20250718/ssha-2029850172.html

В Раде объяснили отказ США согласовать назначение Умерова послом Украины

В Раде объяснили отказ США согласовать назначение Умерова послом Украины - РИА Новости, 18.07.2025

В Раде объяснили отказ США согласовать назначение Умерова послом Украины

Американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:53:00+03:00

2025-07-18T08:53:00+03:00

2025-07-18T08:53:00+03:00

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владимир зеленский

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рустем умеров

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андерю Ермаку, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Ранее он же заявлял, что вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. "Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение... Этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова к главе офиса президента, и он решил все-таки Ольгу Стефанишину туда отправлять", - сказал Железняк в интервью изданию "Украинская правда". Владимир Зеленский ранее заявил, что подписал указ о назначении Стефанишиной уполномоченной по развитию отношений с Вашингтоном до согласования ее кандидатуры послом Украины в США. Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью. Телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского ранее сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде. Во время перешедшей в перепалку встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне в феврале, Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. На опубликованном украинским телеканалом видео она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html

https://ria.ru/20250718/tramp-2029839015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины