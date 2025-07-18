https://ria.ru/20250718/serbiya-2030027473.html

"Дом Толстых" в Сербии за год посетили более десяти тысяч человек

"Дом Толстых" в Сербии за год посетили более десяти тысяч человек - РИА Новости, 18.07.2025

"Дом Толстых" в Сербии за год посетили более десяти тысяч человек

Культурно-туристический "Дом Толстых" на севере Сербии, где в эмиграции жили потомки русского писателя Льва Толстого, за год с небольшим посетили более 10 тысяч РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:55:00+03:00

2025-07-18T17:55:00+03:00

2025-07-18T17:55:00+03:00

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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Культурно-туристический "Дом Толстых" на севере Сербии, где в эмиграции жили потомки русского писателя Льва Толстого, за год с небольшим посетили более 10 тысяч человек из разных стран, рассказали РИА Новости его основатели, отец и сын Илеш и Имре Бечей. Внуки великого писателя Владимир Ильич и Илья Ильич Толстые в эмиграции жили в Сербии. В Нови-Бечее до отъезда в СССР в 1945 году жил работавший инженером-агрономом Владимир Толстой с женой Ольгой и детьми, туда же перебрался и Илья Ильич с семьей. Дом Владимира Ильича обустраивают по собственной инициативе и на свои средства при поддержке сербских властей и "Россотрудничества" местные жители – семья Бечей. "Около года назад мы начали работать, за это время больше 10 тысяч человек посетили "Дом Толстых", участвовали в разных культурных мероприятиях и просто как туристы приезжали из Сербии, Венгрии, Румынии. В последнее время все чаще бывают россияне, живущие в Сербии, в первую очередь, из Нови-Сада. Мы сотрудничаем с основной школой Нови-Бечея "Милое Чиплич", они здесь проводят уроки истории, рассказываем им о семье Толстых и русской эмиграции. Приезжали и группы учащихся из Португалии, Франции, Италии, Испании, которые находились в Сербии по школьному обмену", - рассказал Имре. В "Доме Толстых" есть постоянная галерея с фотографиями и документами потомков русского писателя, на стенах - картины того времени. С историческими материалами помогла библиотека Нови-Бечея, представительство "Россотрудничества" в Сербии во главе с Евгением Барановым, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Владимир Толстой, зампредседателя госдумы Петр Толстой и другие члены семьи, неоднократно посещавшие Нови-Бечей. "Владимир был страстным охотником, мы нашли его трофеи - рога - на чердаке и включили в экспозицию. Посетителей тянет к "колодцу любви" во двое дома, сидят в беседке вокруг него, пьют воду, особенно часто ради этого приезжают белградчанки. У колодца перед возвращением в СССР Владимир и Ольга, уже с двумя сыновьями, поклялись друг другу не расставаться, чтобы ни ждало их там", - напомнил Илеш.Сын Владимира Толстого Илья, родившийся в Нови-Бечее, стал выдающимся славистом и профессором МГУ, внуки – нынешние российские деятели культуры и политики Владимир и Петр Толстые, а сын Ильи Никита Толстой был известным балканистом и членом РАН. В "Доме Толстых" по выходным работает ресторан, проводят дни рождения и семейные праздники, в октябре 2024 года провели гастро-фестиваль. При этом отец и сын Бечей хотят больше культурных событий. Они основали объединение граждан "Центр развития сербско-российского культурно-художественного наследия Нови-Бечей – Толстой" и подали документы на получение статуса памятника культуры, ожидается открытие памятной доски с именами Толстых с участием потомков Льва Николаевича. Продолжается обустройство, восстановлен фасад того же цвета, что и был при потомках русского писателя – темно-малиновый, строится большая кухня. Нови-Бечей расположен в 145 километрах на северо-востоке от Белграда. В начале ХХ века этот населенный пункт стал одним из крупных центров "белой" эмиграции из России, там с 1920 года действовал девичий Харьковский институт императрицы Марии Федоровны, который за десяток лет окончили сотни воспитанниц. В историческом отделе библиотеки Нови-Бечея сохранились уникальные документы в связи с жизнью в городе и отъездом Толстых. Среди них справка от гвардии подполковника Красной армии Заболотного П.П. (инициалы не расшифрованы), которая подтверждает помощь Владимира, Ольги и Ильи частям Красной армии при освобождении города от нацистов в октябре 1944 года. Сохранились и справка 1945 года о несотрудничестве с оккупантами, разрешение и свидетельство на право возвращения в СССР с фотографией Ильи Ильича Толстого, такое же свидетельство Ольги Михайловны Толстой, телеграммы и письма членов семьи.

https://ria.ru/20250609/serbiya-2021899974.html

https://ria.ru/20250608/serbiya-2021661346.html

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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