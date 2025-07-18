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Министры финансов надеются на совместное заявление по итогам саммита G20 - РИА Новости, 18.07.2025
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13:48 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sammit-2029942652.html
Министры финансов надеются на совместное заявление по итогам саммита G20
Министры финансов надеются на совместное заявление по итогам саммита G20 - РИА Новости, 18.07.2025
Министры финансов надеются на совместное заявление по итогам саммита G20
Некоторые министры финансов стран G20 надеются, что в этот раз, в отличие от предыдущего, смогут представить совместное заявление по итогам саммита в ЮАР,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:48:00+03:00
2025-07-18T13:48:00+03:00
в мире
юар
канада
дурбан
франсуа-филипп шампань
скотт бессент
большая двадцатка
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Некоторые министры финансов стран G20 надеются, что в этот раз, в отличие от предыдущего, смогут представить совместное заявление по итогам саммита в ЮАР, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и других чиновников. В феврале первое заседание министров финансов и глав центральных банков стран G20 под председательством ЮАР завершилось без подписания коммюнике, сторонам не удалось достичь консенсуса. "Главы минфинов стран G20 выразили оптимизм по поводу достижения соглашения по общей позиции по торговле и другим глобальным вызовам в пятницу", - говорится в материале агентства. В частности, Шампань в комментарии Рейтер заявил, что со сдержанным оптимизмом ожидает, что саммит глав минфинов в южноафриканском Дурбане завершится подписанием коммюнике. Неназванный чиновник из другой страны "Большой двадцатки" заявил о том же. "Два делегата заявили, что сложность заключается в (подборе - ред.) высказываний таким образом, чтобы их принял Вашингтон, что осложняется отсутствием министра финансов США Скотта Бессента на двухдневной встрече", - отмечает агентство. Саммит министров финансов, глав центральных банков и их заместителей проходит с 14 по 18 июля в ЮАР.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029205427.html
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в мире, юар, канада, дурбан, франсуа-филипп шампань, скотт бессент, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Канада, Дурбан, Франсуа-Филипп Шампань, Скотт Бессент, Большая двадцатка
Министры финансов надеются на совместное заявление по итогам саммита G20

Reuters: министры финансов стран G20 надеются на коммюнике по итогам саммита

© AP Photo / Lee Jin-manФлаги стран-участниц саммита G20
Флаги стран-участниц саммита G20 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаги стран-участниц саммита G20. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Некоторые министры финансов стран G20 надеются, что в этот раз, в отличие от предыдущего, смогут представить совместное заявление по итогам саммита в ЮАР, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и других чиновников.
В феврале первое заседание министров финансов и глав центральных банков стран G20 под председательством ЮАР завершилось без подписания коммюнике, сторонам не удалось достичь консенсуса.
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"Главы минфинов стран G20 выразили оптимизм по поводу достижения соглашения по общей позиции по торговле и другим глобальным вызовам в пятницу", - говорится в материале агентства.
В частности, Шампань в комментарии Рейтер заявил, что со сдержанным оптимизмом ожидает, что саммит глав минфинов в южноафриканском Дурбане завершится подписанием коммюнике. Неназванный чиновник из другой страны "Большой двадцатки" заявил о том же.
"Два делегата заявили, что сложность заключается в (подборе - ред.) высказываний таким образом, чтобы их принял Вашингтон, что осложняется отсутствием министра финансов США Скотта Бессента на двухдневной встрече", - отмечает агентство.
Саммит министров финансов, глав центральных банков и их заместителей проходит с 14 по 18 июля в ЮАР.
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В миреЮАРКанадаДурбанФрансуа-Филипп ШампаньСкотт БессентБольшая двадцатка
 
 
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