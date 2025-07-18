https://ria.ru/20250718/resheniya-2029831781.html

"Быстро принимать решения": в Киеве сделали заявление о России

"Быстро принимать решения": в Киеве сделали заявление о России - РИА Новости, 18.07.2025

"Быстро принимать решения": в Киеве сделали заявление о России

Россия сохранит преимущество перед Украиной даже при условии оказания помощи последней со стороны стран НАТО, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:43:00+03:00

2025-07-18T02:43:00+03:00

2025-07-18T02:43:00+03:00

украина

россия

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александр дубинский

нато

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.Россия сохранит преимущество перед Украиной даже при условии оказания помощи последней со стороны стран НАТО, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Они (ВС России. — Прим. ред.) сформировали кулак бронетехники <…> Это говорит о том, что Украине придется принимать решения быстро. <...> А происходит обратное: то есть, передача принятия решений в Европу говорит не об ускорении принятия решений, а, наоборот, об их замедлении", — сказал он.По словам украинского политика, даже номинальные заявления со стороны руководства стран НАТО о готовности поддерживать Киев, закупая оружие у США, ничего не гарантируют для киевского режима. У Альянса просто не предусмотрен соответствующий бюджет для подобных закупок как, например, у Евросоюза, пояснил парламентарий."У НАТО такого бюджета нет. Есть бюджеты стран-членов НАТО. И вот эти страны-члены НАТО уже рассыпались буквально после первого предложения, которое сделал Трамп", — резюмировал Дубинский.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250717/plan-2029752358.html

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029393150.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html

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украина, россия, в мире, киев, александр дубинский, нато