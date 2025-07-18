"Быстро принимать решения": в Киеве сделали заявление о России

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Дубинский: даже поддержка НАТО не помешает России победить Украину
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.Россия сохранит преимущество перед Украиной даже при условии оказания помощи последней со стороны стран НАТО, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
По словам украинского политика, даже номинальные заявления со стороны руководства стран НАТО о готовности поддерживать Киев, закупая оружие у США, ничего не гарантируют для киевского режима. У Альянса просто не предусмотрен соответствующий бюджет для подобных закупок как, например, у Евросоюза, пояснил парламентарий.
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16 июля, 10:09
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.