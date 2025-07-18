https://ria.ru/20250718/putin-2029867869.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство (77,6%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,7% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:29:00+03:00

2025-07-18T10:29:00+03:00

2025-07-18T10:29:00+03:00

политика

россия

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вциом

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Большинство (77,6%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,7% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Путину доверяют 76,6% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17,8% респондентов. Кроме того, 74,7% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,9%. Работу правительства России одобряют 48,8% россиян, не одобряют - 20,5%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59% респондентов, 21% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,3% россиян назвали "Единую Россию", 11,1% - ЛДПР, 10,2% - КПРФ, 6,2% - партию "Новые люди", 3,9% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 7 по 13 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250708/semya-2027849832.html

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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия