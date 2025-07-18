Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевые тезисы:
- Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта;
- он поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке;
- президенты обсудили события в Ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии;
- они подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление национального согласия;
В воскресенье вооруженные бандформирования напали на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. В среду сирийское МВД сообщило, что правительственные силы САР и вооруженные формирования договорились прекратить боевые действия. В тот же день Министерство обороны арабской республики начало вывод из города размещенных там сил безопасности.
- Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем вопросам.
В начале недели пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева до сих пор не поступало.