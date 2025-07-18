https://ria.ru/20250718/putin--2030034926.html

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 18.07.2025

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевые тезисы: РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:09:00+03:00

2025-07-18T18:09:00+03:00

2025-07-18T19:32:00+03:00

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

киев

россия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевые тезисы:В начале недели пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева до сих пор не поступало. Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250716/kreml-2029411755.html

https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029156400.html

турция

сирия

киев

россия

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2025

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турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев, россия