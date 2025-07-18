Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 18.07.2025 (обновлено: 19:32 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/putin--2030034926.html
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 18.07.2025
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевые тезисы: РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:09:00+03:00
2025-07-18T19:32:00+03:00
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевые тезисы:В начале недели пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева до сих пор не поступало. Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250716/kreml-2029411755.html
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029156400.html
турция
сирия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев, россия
Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевые тезисы:
  • Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта;
  • он поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке;
  • президенты обсудили события в Ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии;
  • они подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление национального согласия;

В воскресенье вооруженные бандформирования напали на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. В среду сирийское МВД сообщило, что правительственные силы САР и вооруженные формирования договорились прекратить боевые действия. В тот же день Министерство обороны арабской республики начало вывод из города размещенных там сил безопасности.

  • Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем вопросам.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией
16 июля, 11:19
В начале недели пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева до сих пор не поступало.
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России
15 июля, 08:32
 
ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала