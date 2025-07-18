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Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы - РИА Новости, 18.07.2025
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Туризм
 
00:22 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html
Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы
Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы - РИА Новости, 18.07.2025
Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы
Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:22:00+03:00
2025-07-18T00:22:00+03:00
туризм
геленджик
москва
сочи
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через Сочи, подсчитало РИА Новости на основе данных онлайн-расписаний. Так, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта занимал около 7 часов 20 минут. Для этого туристам необходимо было долететь из столицы в Сочи - 3 часа 20 минут, а дальше пересесть на теплоход "Комета", что занимает еще 4 часа в пути. При этом один из самых долгих маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал у туристов около 12 часов - 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут на поезде "Ласточка" до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. А время пути на самолете из Москвы в Геленджик составит около 4 часов. "При выборе билетов на самолет, поезд или автобус для многих туристов большую роль будет играть цена. Но те пассажиры, для которых принципиальнее минимальное время в пути от дома до курорта, разумеется, предпочтут авиатранспорт поезду или автобусу, особенно жители наиболее отдалённых от Геленджика городов", - рассказал РИА Новости вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. Первый рейс туда выполнит авиакомпания "Аэрофлот", а позже присоединятся авиаперевозчики "Уральские авиалинии" - с рейсами из Москвы с 24 июля и S7 - полетами из Новосибирска с 7 августа, а из Москвы - с 8 августа. Smartavia начнет летать в Геленджик из Санкт-Петербурга с 6 августа. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20250717/bilety-2029819943.html
https://ria.ru/20250717/gelendzhik-2029653847.html
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геленджик, москва, сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, уральские авиалинии
Туризм, Геленджик, Москва, Сочи, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Уральские авиалинии
Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы

Путь из Москвы в Геленджик после открытия аэропорта займет вдвое меньше времени

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Геленджик
Вид на Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через Сочи, подсчитало РИА Новости на основе данных онлайн-расписаний.
Так, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта занимал около 7 часов 20 минут. Для этого туристам необходимо было долететь из столицы в Сочи - 3 часа 20 минут, а дальше пересесть на теплоход "Комета", что занимает еще 4 часа в пути. При этом один из самых долгих маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал у туристов около 12 часов - 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут на поезде "Ласточка" до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. А время пути на самолете из Москвы в Геленджик составит около 4 часов.
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"При выборе билетов на самолет, поезд или автобус для многих туристов большую роль будет играть цена. Но те пассажиры, для которых принципиальнее минимальное время в пути от дома до курорта, разумеется, предпочтут авиатранспорт поезду или автобусу, особенно жители наиболее отдалённых от Геленджика городов", - рассказал РИА Новости вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. Первый рейс туда выполнит авиакомпания "Аэрофлот", а позже присоединятся авиаперевозчики "Уральские авиалинии" - с рейсами из Москвы с 24 июля и S7 - полетами из Новосибирска с 7 августа, а из Москвы - с 8 августа. Smartavia начнет летать в Геленджик из Санкт-Петербурга с 6 августа.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
Геленджикская бухта - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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ТуризмГеленджикМоскваСочиСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотУральские авиалинии
 
 
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