Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/priamure-2029890393.html
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд - РИА Новости, 18.07.2025
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд
Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:40:00+03:00
2025-07-18T11:40:00+03:00
происшествия
амурская область
зея (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по Амурской области. По данным ведомств, отец и сын забрали у 47-летнего приморца паспорт, с апреля по май текущего года заставляли его трудиться сверх нормы на участке недр "Ясный" и выполнять работы, не входившие в его обязанности. "Следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Зея и его 66-летнего отца. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г" и "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда человека, совершенное с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК. По данным ведомств, подозреваемые задержаны, они заключены под стражу. Им грозит лишения свободы на срок до десяти лет, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250605/manyak-2021135396.html
амурская область
зея (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, зея (город), россия
Происшествия, Амурская область, Зея (город), Россия
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд

СК возбудил дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в Приамурье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по Амурской области.
По данным ведомств, отец и сын забрали у 47-летнего приморца паспорт, с апреля по май текущего года заставляли его трудиться сверх нормы на участке недр "Ясный" и выполнять работы, не входившие в его обязанности.
"Следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Зея и его 66-летнего отца. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г" и "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда человека, совершенное с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомств, подозреваемые задержаны, они заключены под стражу. Им грозит лишения свободы на срок до десяти лет, добавили в прокуратуре.
Силуэт девушки в комнате - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маньяк два месяца держал крымчанку в рабстве после предложения выйти замуж
5 июня, 18:52
 
ПроисшествияАмурская областьЗея (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала