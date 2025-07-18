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В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд - РИА Новости, 18.07.2025
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд
Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:40:00+03:00
2025-07-18T11:40:00+03:00
2025-07-18T11:40:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по Амурской области. По данным ведомств, отец и сын забрали у 47-летнего приморца паспорт, с апреля по май текущего года заставляли его трудиться сверх нормы на участке недр "Ясный" и выполнять работы, не входившие в его обязанности. "Следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Зея и его 66-летнего отца. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г" и "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда человека, совершенное с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК. По данным ведомств, подозреваемые задержаны, они заключены под стражу. Им грозит лишения свободы на срок до десяти лет, добавили в прокуратуре.
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происшествия, амурская область, зея (город), россия
Происшествия, Амурская область, Зея (город), Россия
В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд
СК возбудил дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в Приамурье