https://ria.ru/20250718/priamure-2029890393.html

В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд

В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд - РИА Новости, 18.07.2025

В Приамурье завели дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд

Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:40:00+03:00

2025-07-18T11:40:00+03:00

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи Приамурья возбудили уголовное дело на золотодобытчиков, использовавших рабский труд в отношении жителя Приморья, сообщает прокуратура и СУСК по Амурской области. По данным ведомств, отец и сын забрали у 47-летнего приморца паспорт, с апреля по май текущего года заставляли его трудиться сверх нормы на участке недр "Ясный" и выполнять работы, не входившие в его обязанности. "Следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Зея и его 66-летнего отца. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г" и "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда человека, совершенное с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего)", - говорится в сообщении СУСК. По данным ведомств, подозреваемые задержаны, они заключены под стражу. Им грозит лишения свободы на срок до десяти лет, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250605/manyak-2021135396.html

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происшествия, амурская область, зея (город), россия