https://ria.ru/20250718/podrostok-2029929876.html

В РДКБ рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Воронеже

В РДКБ рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 18.07.2025

В РДКБ рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Воронеже

Подростка, пострадавшего из-за атаки беспилотника ВСУ на Воронеж, доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:15:00+03:00

2025-07-18T13:15:00+03:00

2025-07-18T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подростка, пострадавшего из-за атаки беспилотника ВСУ на Воронеж, доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, ему провели десятичасовую операцию, сообщили журналистам в пресс-службе медучреждения.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в ночь на четверг дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА. В результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое несовершеннолетних."Семнадцатилетний подросток, получивший обширную тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника ВСУ на Воронеж 15 июля, был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России ... Сейчас юноша находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Вместе с подростком находится его мама", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что первичную медпомощь ему оказали по месту жительства. После проведения телемедицинской консультации региональных специалистов с врачами РДКБ было принято решение о переводе пациента в федеральную клинику. Вечером 17 июля Территориальный центр медицины катастроф транспортировал подростка в Москву.Руководитель хирургической службы РДКБ Минздрава России Антон Нарбутов рассказал, что юноша получил тяжелую сочетанную минно-взрывную травму: проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов брюшной полости и малого таза, множественные осколочные ранения конечностей с переломами костей предплечья и таза, ранения головы."После комплексного обследования было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. В ходе 10-часовой операции мы извлекли поражающие элементы и провели восстановление поврежденных структур", - сообщил Нарбутов, чьи слова приводит пресс-служба.Там отметили, что вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь оказывается пациенту в полном объеме.

https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2029923734.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронеж, москва, вооруженные силы украины, происшествия