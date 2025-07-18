СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
WSJ: Трамп отправил Эпштейну на юбилей рисунок обнаженной женщины
© Getty Images / Davidoff Studios PhotographyДжеффри Эпштейн и Дональд Трамп
© Getty Images / Davidoff Studios Photography
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп отправил финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемого в секс-торговле, на его 50-летие письмо с эротическим рисунком, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея в 2003 году альбом с непристойными посланиями от друзей. Автором одного из них, — на котором, как утверждается, был изображен контур обнаженной женщины, — якобы был будущий американского лидер.
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"Письмо заканчивается словами: "С Днем Рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом"", — утверждается в статье.
Сам Трамп опровергнул информацию и пригрозил подать в суд на издание, заявив, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию
"Wall Street Journal и (Владелец холдинга. — Прим. ред.) Руперт Мердок лично были предупреждены президентом Трампом, что предполагаемое письмо, которое они напечатали от президента Трампа Эпштейну, это вымысел, и если они его опубликуют, на них подадут в суд", — написал хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.