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СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет" - РИА Новости, 18.07.2025
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06:02 18.07.2025 (обновлено: 10:53 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет" - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
Нынешний президент США Дональд Трамп отправил финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемого в секс-торговле, на его 50-летие письмо с эротическим рисунком, пишет... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:02:00+03:00
2025-07-18T10:53:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп отправил финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемого в секс-торговле, на его 50-летие письмо с эротическим рисунком, пишет газета The Wall Street Journal.По данным издания, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея в 2003 году альбом с непристойными посланиями от друзей. Автором одного из них, — на котором, как утверждается, был изображен контур обнаженной женщины, — якобы был будущий американского лидер."Письмо заканчивается словами: "С Днем Рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом"", — утверждается в статье.Сам Трамп опровергнул информацию и пригрозил подать в суд на издание, заявив, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию"Wall Street Journal и (Владелец холдинга. — Прим. ред.) Руперт Мердок лично были предупреждены президентом Трампом, что предполагаемое письмо, которое они напечатали от президента Трампа Эпштейну, это вымысел, и если они его опубликуют, на них подадут в суд", — написал хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250712/epshteyn-2028705466.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2029835724.html
https://ria.ru/20250717/tramp-2029597771.html
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в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"

WSJ: Трамп отправил Эпштейну на юбилей рисунок обнаженной женщины

© Getty Images / Davidoff Studios PhotographyДжеффри Эпштейн и Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Davidoff Studios Photography
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп отправил финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемого в секс-торговле, на его 50-летие письмо с эротическим рисунком, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея в 2003 году альбом с непристойными посланиями от друзей. Автором одного из них, — на котором, как утверждается, был изображен контур обнаженной женщины, — якобы был будущий американского лидер.
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
СМИ: глава ФБР требует отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна
12 июля, 00:45
«
"Письмо заканчивается словами: "С Днем Рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом"", — утверждается в статье.
Сам Трамп опровергнул информацию и пригрозил подать в суд на издание, заявив, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию
"Wall Street Journal и (Владелец холдинга. — Прим. ред.) Руперт Мердок лично были предупреждены президентом Трампом, что предполагаемое письмо, которое они напечатали от президента Трампа Эпштейну, это вымысел, и если они его опубликуют, на них подадут в суд", — написал хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна
04:24
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Трамп назвал обвинивших его в связях с Эпштейном наивными
Вчера, 02:59
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
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