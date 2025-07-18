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В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара - РИА Новости, 18.07.2025
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14:23 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/peterburg-2029953690.html
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара - РИА Новости, 18.07.2025
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, с ружьем в руках угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе, пока один из них не разоружил его при... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:23:00+03:00
2025-07-18T14:23:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, с ружьем в руках угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе, пока один из них не разоружил его при помощи подноса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в ночь на четверг посетитель бара на проспекте Луначарского сообщил в полицию Выборгского района о том, что в заведение явился неизвестный с предметом, "поразительно напоминающим ружье", и стал угрожать им гостям бара. Правоохранители "буквально в считанные минуты" задержали на месте происшествия нетрезвого 46-летнего мужчину. По предварительным данным, ранее он работал поваром в этом баре, а в субботу за распитием там спиртного со своими знакомыми поссорился с собутыльниками и вернулся в заведение уже вооруженным, начав угрожать посетителям. "Один из посетителей, 59-летний, не стерпев подобного вызывающего поведения, нанёс вооруженному скандалисту удар подносом, выбил оружие и вместе с другими посетителями и сотрудниками бара удерживал агрессора до приезда полиции", – говорится в сообщении. Как добавили в ГУМВД, на месте происшествия изъят охотничий гладкоствольный карабин "Сайга" 12-го калибра с тремя патронами в магазине, а также 21 патрон с маркировкой Fetter 12. Законность хранения оружия и его происхождение уточняются. Пока в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029450221.html
выборгский район
санкт-петербург
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара

Полиция задержала мужчину, угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, с ружьем в руках угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе, пока один из них не разоружил его при помощи подноса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в ночь на четверг посетитель бара на проспекте Луначарского сообщил в полицию Выборгского района о том, что в заведение явился неизвестный с предметом, "поразительно напоминающим ружье", и стал угрожать им гостям бара.
Правоохранители "буквально в считанные минуты" задержали на месте происшествия нетрезвого 46-летнего мужчину. По предварительным данным, ранее он работал поваром в этом баре, а в субботу за распитием там спиртного со своими знакомыми поссорился с собутыльниками и вернулся в заведение уже вооруженным, начав угрожать посетителям.
"Один из посетителей, 59-летний, не стерпев подобного вызывающего поведения, нанёс вооруженному скандалисту удар подносом, выбил оружие и вместе с другими посетителями и сотрудниками бара удерживал агрессора до приезда полиции", – говорится в сообщении.
Как добавили в ГУМВД, на месте происшествия изъят охотничий гладкоствольный карабин "Сайга" 12-го калибра с тремя патронами в магазине, а также 21 патрон с маркировкой Fetter 12. Законность хранения оружия и его происхождение уточняются.
Пока в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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