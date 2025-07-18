https://ria.ru/20250718/peterburg-2029953690.html
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара - РИА Новости, 18.07.2025
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, с ружьем в руках угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе, пока один из них не разоружил его при... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:23:00+03:00
2025-07-18T14:23:00+03:00
2025-07-18T14:23:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, с ружьем в руках угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе, пока один из них не разоружил его при помощи подноса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в ночь на четверг посетитель бара на проспекте Луначарского сообщил в полицию Выборгского района о том, что в заведение явился неизвестный с предметом, "поразительно напоминающим ружье", и стал угрожать им гостям бара. Правоохранители "буквально в считанные минуты" задержали на месте происшествия нетрезвого 46-летнего мужчину. По предварительным данным, ранее он работал поваром в этом баре, а в субботу за распитием там спиртного со своими знакомыми поссорился с собутыльниками и вернулся в заведение уже вооруженным, начав угрожать посетителям. "Один из посетителей, 59-летний, не стерпев подобного вызывающего поведения, нанёс вооруженному скандалисту удар подносом, выбил оружие и вместе с другими посетителями и сотрудниками бара удерживал агрессора до приезда полиции", – говорится в сообщении. Как добавили в ГУМВД, на месте происшествия изъят охотничий гладкоствольный карабин "Сайга" 12-го калибра с тремя патронами в магазине, а также 21 патрон с маркировкой Fetter 12. Законность хранения оружия и его происхождение уточняются. Пока в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029450221.html
выборгский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину с ружьем, угрожавшего посетителям бара
Полиция задержала мужчину, угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, с ружьем в руках угрожавшего посетителям бара в Выборгском районе, пока один из них не разоружил его при помощи подноса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в ночь на четверг посетитель бара на проспекте Луначарского сообщил в полицию Выборгского района
о том, что в заведение явился неизвестный с предметом, "поразительно напоминающим ружье", и стал угрожать им гостям бара.
Правоохранители "буквально в считанные минуты" задержали на месте происшествия нетрезвого 46-летнего мужчину. По предварительным данным, ранее он работал поваром в этом баре, а в субботу за распитием там спиртного со своими знакомыми поссорился с собутыльниками и вернулся в заведение уже вооруженным, начав угрожать посетителям.
"Один из посетителей, 59-летний, не стерпев подобного вызывающего поведения, нанёс вооруженному скандалисту удар подносом, выбил оружие и вместе с другими посетителями и сотрудниками бара удерживал агрессора до приезда полиции", – говорится в сообщении.
Как добавили в ГУМВД, на месте происшествия изъят охотничий гладкоствольный карабин "Сайга" 12-го калибра с тремя патронами в магазине, а также 21 патрон с маркировкой Fetter 12. Законность хранения оружия и его происхождение уточняются.
Пока в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.