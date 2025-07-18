https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029855771.html
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна - РИА Новости, 18.07.2025
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
Если премьер-министр Армении Никол Пашинян останется после выборов, это станет главной трагедией за всю историю Армении после геноцида, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:34:00+03:00
2025-07-18T09:34:00+03:00
2025-07-18T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян останется после выборов, это станет главной трагедией за всю историю Армении после геноцида, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Конечно, он (Пашинян - ред.) опасался, что церковь объединит армян и скажет "Не голосуйте за него". Церковь понимает, что за него не надо голосовать. Это будет трагедия армянского народа. Самая худшая трагедия, которая была. Кроме геноцида, конечно. Во всей истории Армении", - сказал Абрамян. Он добавил, что Пашиняну нужно набраться мужества и сказать, что он уходит в отставку, "это будет настоящий мужественный шаг". При этом, говоря о том, насколько возможна такая ситуация, Абрамян отметил, что "иногда бывает чудо, может здесь случится чудо для армянского народа, подарок". После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029843015.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, преследование карапетяна в армении , ильхам алиев, никол пашинян, ара абрамян
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Преследование Карапетяна в Армении , Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ара Абрамян
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
Ара Абрамян: продолжение власти Пашиняна станет главной трагедией после геноцида