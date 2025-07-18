Рейтинг@Mail.ru
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029855771.html
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна - РИА Новости, 18.07.2025
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна
Если премьер-министр Армении Никол Пашинян останется после выборов, это станет главной трагедией за всю историю Армении после геноцида, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:34:00+03:00
2025-07-18T09:34:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
россия
преследование карапетяна в армении
ильхам алиев
никол пашинян
ара абрамян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_2c142f60077cee9a144aea521942b337.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян останется после выборов, это станет главной трагедией за всю историю Армении после геноцида, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Конечно, он (Пашинян - ред.) опасался, что церковь объединит армян и скажет "Не голосуйте за него". Церковь понимает, что за него не надо голосовать. Это будет трагедия армянского народа. Самая худшая трагедия, которая была. Кроме геноцида, конечно. Во всей истории Армении", - сказал Абрамян. Он добавил, что Пашиняну нужно набраться мужества и сказать, что он уходит в отставку, "это будет настоящий мужественный шаг". При этом, говоря о том, насколько возможна такая ситуация, Абрамян отметил, что "иногда бывает чудо, может здесь случится чудо для армянского народа, подарок". После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029843015.html
https://ria.ru/20250718/armeniya-2029841073.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_123d66456641ea3752c2de5747e75768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, россия, преследование карапетяна в армении , ильхам алиев, никол пашинян, ара абрамян
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Преследование Карапетяна в Армении , Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ара Абрамян
Глава Союза армян России назвал трагедией продолжение власти Пашиняна

Ара Абрамян: продолжение власти Пашиняна станет главной трагедией после геноцида

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян останется после выборов, это станет главной трагедией за всю историю Армении после геноцида, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Конечно, он (Пашинян - ред.) опасался, что церковь объединит армян и скажет "Не голосуйте за него". Церковь понимает, что за него не надо голосовать. Это будет трагедия армянского народа. Самая худшая трагедия, которая была. Кроме геноцида, конечно. Во всей истории Армении", - сказал Абрамян.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна
07:31
Он добавил, что Пашиняну нужно набраться мужества и сказать, что он уходит в отставку, "это будет настоящий мужественный шаг".
При этом, говоря о том, насколько возможна такая ситуация, Абрамян отметил, что "иногда бывает чудо, может здесь случится чудо для армянского народа, подарок".
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян
06:35
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияПреследование Карапетяна в АрменииИльхам АлиевНикол ПашинянАра Абрамян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала