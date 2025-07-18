https://ria.ru/20250718/orban-2029866200.html

Новый бюджет разрушит Евросоюз, заявил Орбан

Новый бюджет разрушит Евросоюз, заявил Орбан - РИА Новости, 18.07.2025

Новый бюджет разрушит Евросоюз, заявил Орбан

Целый ряд европейских стран выступает против проекта нового бюджета ЕС, который предполагает огромные выплаты на Украину, которая даже не является членом... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:22:00+03:00

2025-07-18T10:22:00+03:00

2025-07-18T10:22:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Целый ряд европейских стран выступает против проекта нового бюджета ЕС, который предполагает огромные выплаты на Украину, которая даже не является членом сообщества, так что его придется отозвать и изменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "Этот бюджет разрушит Евросоюз. Не думаю, что этот бюджет вообще переживет следующий год, Еврокомиссии придется или открыто эффектно отозвать его, или постепенно отступать и переписывать его. Я вижу это по реакции: европейские страны на этот раз не примут этот бюджет брюссельских бюрократов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, у нынешнего бюджета нет четкой стратегии, единственная явная цель - принять в сообщество Украину, чего "не случится в обозримом будущем". Венгерский премьер призвал Брюссель не делать опрометчивых шагов и вместо членства в ЕС заключить с Украиной какое-нибудь соглашение о сотрудничестве, потому что исключить из ЕС уже принятую страну будет невозможно. Орбан назвал текущий план "бюджетом безнадежности" и отметил, что около 20% из него планируется сразу направить Украине, еще 10-12% этого бюджета идёт на погашение процентов по ранее совместно взятым кредитам. "Поэтому если размер бюджета увеличат на несколько процентов по сравнению с предыдущим, это будет впустую, раз 30% из этого бюджета уйдут, то увеличения будто и не было. Европейцы не будут иметь к этому никакого отношения. Им придётся платить, но они ничего не получат взамен. Вот почему все в Евросоюзе жалуются, недовольны, ворчат, кричат, в зависимости от темперамента европейских стран", - добавил венгерский премьер.

https://ria.ru/20250306/orban-2003509220.html

https://ria.ru/20250717/orban-2029824060.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия