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Reuters: новые санкции ЕС включают снижение потолка цены на нефть
Reuters: новые санкции ЕС включают снижение потолка цены на нефть - РИА Новости, 18.07.2025
Reuters: новые санкции ЕС включают снижение потолка цены на нефть
Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:45:00+03:00
2025-07-18T09:45:00+03:00
2025-07-18T09:45:00+03:00
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ближний восток
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. "Восемнадцатый пакет санкций ЕС против России включает снижение потолка... цены на сырую нефть до приблизительно 47,6 доллара за баррель", - говорится в сообщении агентства. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. С тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ в мае 2023 года заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250714/oon-2029114843.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ближний восток, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Reuters: новые санкции ЕС включают снижение потолка цены на нефть
Reuters: санкции ЕС включают снижение потолка цены на нефть до 47,6 доллара
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель, передает агентство Рейтер
со ссылкой на дипломата.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что представители стран ЕС
согласовали 18-й пакет санкций против России
.
"Восемнадцатый пакет санкций ЕС против России включает снижение потолка... цены на сырую нефть до приблизительно 47,6 доллара за баррель", - говорится в сообщении агентства.
В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico
сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке
приведет к росту цен. В ходе саммита G7
страны согласились пока не браться за эту проблему.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. С тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ в мае 2023 года заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.