https://ria.ru/20250718/narkotiki-2029846145.html

В Казахстане за 2025 год изъяли более шести тонн наркотиков

В Казахстане за 2025 год изъяли более шести тонн наркотиков - РИА Новости, 18.07.2025

В Казахстане за 2025 год изъяли более шести тонн наркотиков

Более шести тонн наркотиков изъяли в Казахстане из незаконного оборота в первом полугодии 2025 года, при этом объём изъятых синтетических наркотических веществ... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:17:00+03:00

2025-07-18T08:17:00+03:00

2025-07-18T08:17:00+03:00

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АЛМА-АТА, 18 июл - РИА Новости. Более шести тонн наркотиков изъяли в Казахстане из незаконного оборота в первом полугодии 2025 года, при этом объём изъятых синтетических наркотических веществ увеличился почти вдвое и составил 570 килограммов, сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД республики Куандык Альжанов. "За шесть месяцев текущего года выявлено около 4000 наркоправонарушений, из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объём изъятой синтетики возрос почти в два раза и составил 570 килограммов", - приводит слова Альжанова информационный портал МВД Polisia.kz. Также он сообщил, что правоохранительные органы пресекли деятельность 103 нарколабораторий, выявили 218 случаев культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотиков. "Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков наркотиков до организаторов наркобизнеса. По фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 21 уголовное дело, в том числе ликвидированы две транснациональные преступные группы. Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника", - отметил Альжанов. По его словам, благодаря внедрению новых цифровых решений удалось в три раза увеличить количество заблокированных наркосайтов, особенно, как отметил Альжанов, "популярных у молодежи". "Их количество превысило 17 тысяч. Также заблокированы 24 тысячи карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 миллиарда тенге (более 4,5 миллиона долларов - ред.)", - сообщил полицейский. По данным казахстанского МВД, за 2024 год в республике выявили 7,5 тысячи интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории.

https://ria.ru/20250716/narkotiki-2029457849.html

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