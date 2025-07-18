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Депутат: Молдавия исключила Россию из списка стран для голосования по почте - РИА Новости, 18.07.2025
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12:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moldavija-2029914228.html
Депутат: Молдавия исключила Россию из списка стран для голосования по почте
Депутат: Молдавия исключила Россию из списка стран для голосования по почте - РИА Новости, 18.07.2025
Депутат: Молдавия исключила Россию из списка стран для голосования по почте
Молдавские власти ограничили право граждан, проживающих в России, участвовать в выборах по почте, заявил депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:42:00+03:00
2025-07-18T12:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Молдавские власти ограничили право граждан, проживающих в России, участвовать в выборах по почте, заявил депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "В Российской Федерации проживает крупнейшая молдавская диаспора, но власти исключили ее из числа стран, где разрешено голосование по почте. Это дискредитирует право граждан Республики Молдова на избирательный выбор. Механизм применяется лишь в тех странах, где партия ПДС уверена в поддержке", - сказал Фотеску на брифинге в парламенте. Депутат подчеркнул, что и другие страны СНГ не были включены в перечень государств, где молдавская диаспора может проголосовать по почте. Закон о голосовании по почте был принят в 2024 году и реализуется в пилотном режиме. Центральная избирательная комиссия Молдавии утверждает список стран, где разрешено участие граждан по этой форме голосования. Для президентских выборов и референдума 2024 года в Российской Федерации было открыто всего два избирательных участка, оба в здании посольства Молдавии в Москве. Первоначально ЦИК планировал открыть пять избирательных участков в России, но позднее МИД республики рекомендовал ограничиться двумя участками. Ранее власти Молдавии содействовали открытию в России 17 избирательных участков. Власти республики открыли в прошлом году в западных странах231 избирательный участок, включая три участка для голосования по почте. На этих участках проголосовали 328 855 граждан Молдавии, что стало рекордным показателем явки среди диаспоры. Представители общественных организаций республики (НКО), наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие участки. На некоторых избирательных участках за границей явка была низкой. Например, в Инсбруке (Австрия) проголосовали 62 избирателя при выделенных 5 тысяч бюллетеней, а в Белфасте (Северная Ирландия) — 113 избирателей при таком же количестве бюллетеней. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
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в мире, молдавия, россия, москва, мария захарова, снг
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Мария Захарова, СНГ
Депутат: Молдавия исключила Россию из списка стран для голосования по почте

Фотеску: Молдавия ограничила право проживающих в РФ граждан голосовать по почте

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Молдавские власти ограничили право граждан, проживающих в России, участвовать в выборах по почте, заявил депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
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"В Российской Федерации проживает крупнейшая молдавская диаспора, но власти исключили ее из числа стран, где разрешено голосование по почте. Это дискредитирует право граждан Республики Молдова на избирательный выбор. Механизм применяется лишь в тех странах, где партия ПДС уверена в поддержке", - сказал Фотеску на брифинге в парламенте.
Депутат подчеркнул, что и другие страны СНГ не были включены в перечень государств, где молдавская диаспора может проголосовать по почте.
Закон о голосовании по почте был принят в 2024 году и реализуется в пилотном режиме. Центральная избирательная комиссия Молдавии утверждает список стран, где разрешено участие граждан по этой форме голосования.
Для президентских выборов и референдума 2024 года в Российской Федерации было открыто всего два избирательных участка, оба в здании посольства Молдавии в Москве. Первоначально ЦИК планировал открыть пять избирательных участков в России, но позднее МИД республики рекомендовал ограничиться двумя участками. Ранее власти Молдавии содействовали открытию в России 17 избирательных участков.
Власти республики открыли в прошлом году в западных странах231 избирательный участок, включая три участка для голосования по почте. На этих участках проголосовали 328 855 граждан Молдавии, что стало рекордным показателем явки среди диаспоры. Представители общественных организаций республики (НКО), наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие участки. На некоторых избирательных участках за границей явка была низкой. Например, в Инсбруке (Австрия) проголосовали 62 избирателя при выделенных 5 тысяч бюллетеней, а в Белфасте (Северная Ирландия) — 113 избирателей при таком же количестве бюллетеней.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
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