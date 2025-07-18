https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030079535.html

Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на гречку - РИА Новости, 18.07.2025

Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на гречку

Министерство сельского хозяйства РФ держит на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, в том числе на гречку, ее... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:20:00+03:00

2025-07-18T23:20:00+03:00

2025-07-18T23:20:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ держит на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, в том числе на гречку, ее стоимость у производителей за последний месяц снизилась на 1,8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу портал Shopper"s со ссылкой на протокол совещания в Минсельхозе написал, что в России есть риски роста цен на гречку, стоимость которой была стабильной на протяжении длительного времени. Издание утверждает, что причина в том, что в этом году аграрии сеют меньше гречихи из-за снижения цен и высоких запасов прошлых лет. "Минсельхоз России держит на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, к которым, в том числе, относится гречка", - сообщили в ведомстве. "Стоимость гречневой крупы у производителей снижается. Так, по состоянию на 17 июля она составила 34,6 рубля, что на 8,1% ниже значения на аналогичную дату в прошлом году. За последний месяц цена производителей на гречневую крупу снизилась на 1,8%, тогда как в рознице - на 0,2%", - добавили в министерстве. В Минсельхозе отметили, что производство гречневой крупы в прошлом году составило свыше 580 тысяч тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. С начала текущего года произведено 208,4 тысячи тонн. "В 2025 году, по предварительным данным региональных органов управления АПК, валовой сбор гречихи прогнозируется на уровне в порядка 1 миллиона тонн, что в целом соответствует среднему показателю за 5 лет и полностью обеспечивает внутреннюю потребность", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250611/grechka-2022163957.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)