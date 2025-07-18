Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030044912.html
Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем
Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем - РИА Новости, 18.07.2025
Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем
Минсельхоз России рассчитывает увеличить уровень обеспеченности внутреннего рынка хмелем к 2030 году почти до 50%, сообщила журналистам глава ведомства Оксана... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:42:00+03:00
2025-07-18T18:42:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760340965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41ef7e95a5c3b408132233e0788c3beb.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз России рассчитывает увеличить уровень обеспеченности внутреннего рынка хмелем к 2030 году почти до 50%, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. "В наши планы сейчас входит до 2030 года закладка 1500 гектаров хмельников, из которых порядка 1000 должно быть в плодоносящем виде. И мы надеемся, что к 2030 году мы сможем обеспечить чуть ниже 50% внутреннего потребления хмеля", - сказала Лут. Она уточнила, что в России в прошлом году было собрано порядка 330 тонн хмеля при общей потребности более 4000 тонн для пивоваренной отрасли. "Хмель - это непростая культура, то есть нельзя просто вырастить хмель. Хмель должен быть определенного качества, определенного вкуса, который должен давать определенную ароматику в конечный продукт. Это как раз тоже вопрос подходов к технологии отечественной и иностранной селекции", - пояснила министр. Она добавила, что Минсельхоз будет предлагать правительству предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы вовлечь пивоваров в инвестирование хмелеводческой отрасли. "Министерство сельского хозяйства по предложениям ассоциации пивоваров готово рассматривать возможности изменения господдержки", - заявила глава ведомства. При этом Лут рассказала также, что по обеспеченности солодом за последнее время Россия "очень хорошо продвинулась". "Мы полностью обеспечиваем себя солодом, полностью выращиваем пивоваренный ячмень. Стоят вопросы отечественной селекции, над которыми мы начали работать, но в целом ситуация достаточно стабильная для пивоваренного отрасли", - отметила глава ведомства.
https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030041402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760340965_235:0:1675:1080_1920x0_80_0_0_467873318faf6c125a6fc4f8273b5735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем

Минсельхоз надеется к 2030 году обеспечить внутренний рынок хмелем почти на 50%

© Pixabay / RitaEХмель
Хмель - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Pixabay / RitaE
Хмель . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз России рассчитывает увеличить уровень обеспеченности внутреннего рынка хмелем к 2030 году почти до 50%, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут.
"В наши планы сейчас входит до 2030 года закладка 1500 гектаров хмельников, из которых порядка 1000 должно быть в плодоносящем виде. И мы надеемся, что к 2030 году мы сможем обеспечить чуть ниже 50% внутреннего потребления хмеля", - сказала Лут.
Она уточнила, что в России в прошлом году было собрано порядка 330 тонн хмеля при общей потребности более 4000 тонн для пивоваренной отрасли.
"Хмель - это непростая культура, то есть нельзя просто вырастить хмель. Хмель должен быть определенного качества, определенного вкуса, который должен давать определенную ароматику в конечный продукт. Это как раз тоже вопрос подходов к технологии отечественной и иностранной селекции", - пояснила министр.
Она добавила, что Минсельхоз будет предлагать правительству предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы вовлечь пивоваров в инвестирование хмелеводческой отрасли.
"Министерство сельского хозяйства по предложениям ассоциации пивоваров готово рассматривать возможности изменения господдержки", - заявила глава ведомства.
При этом Лут рассказала также, что по обеспеченности солодом за последнее время Россия "очень хорошо продвинулась". "Мы полностью обеспечиваем себя солодом, полностью выращиваем пивоваренный ячмень. Стоят вопросы отечественной селекции, над которыми мы начали работать, но в целом ситуация достаточно стабильная для пивоваренного отрасли", - отметила глава ведомства.
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива
Вчера, 18:29
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала