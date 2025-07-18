https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030044912.html

Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем

Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем - РИА Новости, 18.07.2025

Минсельхоз планирует увеличить уровень обеспеченности рынка хмелем

Минсельхоз России рассчитывает увеличить уровень обеспеченности внутреннего рынка хмелем к 2030 году почти до 50%, сообщила журналистам глава ведомства Оксана... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:42:00+03:00

2025-07-18T18:42:00+03:00

2025-07-18T18:42:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз России рассчитывает увеличить уровень обеспеченности внутреннего рынка хмелем к 2030 году почти до 50%, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. "В наши планы сейчас входит до 2030 года закладка 1500 гектаров хмельников, из которых порядка 1000 должно быть в плодоносящем виде. И мы надеемся, что к 2030 году мы сможем обеспечить чуть ниже 50% внутреннего потребления хмеля", - сказала Лут. Она уточнила, что в России в прошлом году было собрано порядка 330 тонн хмеля при общей потребности более 4000 тонн для пивоваренной отрасли. "Хмель - это непростая культура, то есть нельзя просто вырастить хмель. Хмель должен быть определенного качества, определенного вкуса, который должен давать определенную ароматику в конечный продукт. Это как раз тоже вопрос подходов к технологии отечественной и иностранной селекции", - пояснила министр. Она добавила, что Минсельхоз будет предлагать правительству предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы вовлечь пивоваров в инвестирование хмелеводческой отрасли. "Министерство сельского хозяйства по предложениям ассоциации пивоваров готово рассматривать возможности изменения господдержки", - заявила глава ведомства. При этом Лут рассказала также, что по обеспеченности солодом за последнее время Россия "очень хорошо продвинулась". "Мы полностью обеспечиваем себя солодом, полностью выращиваем пивоваренный ячмень. Стоят вопросы отечественной селекции, над которыми мы начали работать, но в целом ситуация достаточно стабильная для пивоваренного отрасли", - отметила глава ведомства.

https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030041402.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)