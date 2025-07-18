https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030041402.html

Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива

Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива - РИА Новости, 18.07.2025

Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива

Минсельхоз России поддерживает создание стандарта для признания российского происхождения пива, в дальнейшем к нему можно будет привязать меры поддержки... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:29:00+03:00

2025-07-18T18:29:00+03:00

2025-07-18T18:29:00+03:00

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскачество

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает создание стандарта для признания российского происхождения пива, в дальнейшем к нему можно будет привязать меры поддержки отрасли, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. Роскачество ранее в пятницу сообщило РИА Новости, что совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Ожидается, что он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%. Проект будет представлен до конца текущего года. "Интересное предложение, которое прозвучало на сегодняшнем мероприятии это бренд пива, стандарт пива России по аналогии с вином России, который сейчас активно развивается… Здесь, конечно, мы будем это поддерживать, будем смотреть как подготовка будет развиваться", - сказала Лут. "Может быть в дальнейшем тоже привязывать к этому стандарту "Пиво России" определенные меры поддержки, в том числе для пивоваренной отрасли", - добавила она.

https://ria.ru/20250718/pivo-2029998611.html

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россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество, общество