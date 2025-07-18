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Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива
Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива - РИА Новости, 18.07.2025
Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива
Минсельхоз России поддерживает создание стандарта для признания российского происхождения пива, в дальнейшем к нему можно будет привязать меры поддержки... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:29:00+03:00
2025-07-18T18:29:00+03:00
2025-07-18T18:29:00+03:00
россия
оксана лут
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общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает создание стандарта для признания российского происхождения пива, в дальнейшем к нему можно будет привязать меры поддержки отрасли, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. Роскачество ранее в пятницу сообщило РИА Новости, что совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Ожидается, что он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%. Проект будет представлен до конца текущего года. "Интересное предложение, которое прозвучало на сегодняшнем мероприятии это бренд пива, стандарт пива России по аналогии с вином России, который сейчас активно развивается… Здесь, конечно, мы будем это поддерживать, будем смотреть как подготовка будет развиваться", - сказала Лут. "Может быть в дальнейшем тоже привязывать к этому стандарту "Пиво России" определенные меры поддержки, в том числе для пивоваренной отрасли", - добавила она.
https://ria.ru/20250718/pivo-2029998611.html
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россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество, общество
Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Роскачество, Общество
Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива
Минсельхоз поддержал создание стандарта признания российского происхождения пива