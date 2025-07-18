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Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Евросоюза по Украине, передает Bild. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:12:00+03:00
2025-07-18T16:12:00+03:00
2025-07-18T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Евросоюза по Украине, передает Bild."Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Совместная политика в отношении Украины также "требовала много усилий". Это была откровенная нападка на фон дер Ляйен, возглавляющую Еврокомиссию с 2019 года", — говорится в материале.Как отмечает издание, Мерц на пресс-конференции в Берлине также призвал "улучшить ситуацию в ЕС", чтобы суметь противостоять любым вызовам.В четверг Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов.Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины
Мерц выступил с дерзким обвинением в адрес фон дер Ляйен из-за Украины