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Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/merts-2029999387.html
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Евросоюза по Украине, передает Bild. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:12:00+03:00
2025-07-18T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
кир стармер
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Евросоюза по Украине, передает Bild."Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Совместная политика в отношении Украины также "требовала много усилий". Это была откровенная нападка на фон дер Ляйен, возглавляющую Еврокомиссию с 2019 года", — говорится в материале.Как отмечает издание, Мерц на пресс-конференции в Берлине также призвал "улучшить ситуацию в ЕС", чтобы суметь противостоять любым вызовам.В четверг Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов.Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250717/oruzhie-2029766087.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Евросоюз, Еврокомиссия
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины

Мерц выступил с дерзким обвинением в адрес фон дер Ляйен из-за Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Евросоюза по Украине, передает Bild.
"Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Совместная политика в отношении Украины также "требовала много усилий". Это была откровенная нападка на фон дер Ляйен, возглавляющую Еврокомиссию с 2019 года", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, Мерц на пресс-конференции в Берлине также призвал "улучшить ситуацию в ЕС", чтобы суметь противостоять любым вызовам.
В четверг Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов.
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Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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